Alineaciones libres para la reanudación del partido entre Ceuta y Almería

El partido entre AD Ceuta FC y UD Almería, que se reanudará el próximo miércoles 26 de noviembre a las 19:00 horas, se regirá ... por la normativa de la Real Federación Española de Fútbol para encuentros suspendidos. La reglamentación permite que ambos equipos puedan modificar sus alineaciones respecto a la primera mitad, siempre que los jugadores elegidos estén inscritos en la plantilla al cierre del mercado de fichajes.

De esta manera, los entrenadores tienen la libertad de introducir cambios tácticos o estratégicos, sustituyendo jugadores que formaron parte del once inicial en la primera mitad por otros disponibles en la plantilla, sin que se considere una infracción. Los jugadores que fueron sustituidos o que no participaron en la primera parte pueden entrar al terreno de juego, respetando únicamente las reglas habituales de sustituciones y alineaciones registradas.

La normativa establece también que el partido se reanuda con el marcador y el tiempo exacto donde se interrumpió y que cualquier tarjeta disciplinaria previamente mostrada se mantiene. En ese sentido, la UDAlmería tiene amonestado a Dion Lopy, que vio la cartulina amarilla un minuto antes de llegar al descanso, tras una falta. La sanción sigue vigente, como también ocurre con la amarilla que vio Stefan Dzocid, de modo que la segunda mitad continúa de manera estrictamente coherente con lo disputado antes de la suspensión. En el Ceuta está amonestado Rubén Díez. Ocurre lo mismo con los goles. El partido está empatado a uno, después del tanto de Kuki Zalazar, marcado en el minuto 2 para el Ceuta, y del empate conseguido de falta directa por Adrián Embarba, en el minuto 36.

Este marco normativo garantiza que la reanudación del encuentro cumpla con criterios de equidad y legalidad, permitiendo que ambos clubes puedan disputar los 45 minutos restantes sin conflictos reglamentarios, con la posibilidad de ajustar sus alineaciones dentro de los límites establecidos por la RFEF.