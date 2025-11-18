Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Adrián Embarba celebra el gol que puso el empate en el Alfonso Murube. A. Lof
UD Almería

Alineaciones libres para la reanudación del partido entre Ceuta y Almería

Valen resultado y amarillas, pero los dos técnicos pueden elegir onces diferentes si pertenecen a las actuales plantillas

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 18 de noviembre 2025, 23:19

El partido entre AD Ceuta FC y UD Almería, que se reanudará el próximo miércoles 26 de noviembre a las 19:00 horas, se regirá ... por la normativa de la Real Federación Española de Fútbol para encuentros suspendidos. La reglamentación permite que ambos equipos puedan modificar sus alineaciones respecto a la primera mitad, siempre que los jugadores elegidos estén inscritos en la plantilla al cierre del mercado de fichajes.

