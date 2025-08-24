Álex Muñoz:«Hemos competido muy bien»

Antonio del Rosal Domingo, 24 de agosto 2025, 23:35 Comenta Compartir

Álex Muñoz valoró muy positivamente el primer triunfo liguero del Almería tras el 0-1 en León. El defensa destacó que el equipo necesitaba sumar cuanto antes para evitar que la racha sin ganar se hiciera pesada.

Reconoció que no fue un partido sencillo. «Exacto. De todas formas, sabemos que ellos venían a resarcirse, porque les golearon la primera jornada aquí en su campo, primera jornada después del ascenso, y sabíamos que iba a ser muy complicado». Además, subrayó la importancia de competir con solidez. «Creo que hemos competido muy bien, que esa es la clave, sobre todo fuera de casa, siendo un bloque, defendiendo bien. Y a partir de ahí, tenemos mucha gente arriba con calidad y sabíamos que en algún momento iba a llegar el gol».

El lateral resaltó que el equipo supo sostenerse cuando el rival apretó. «La primera parte sí que es verdad que creo que nos ha llegado una vez más claro en un centro lateral y un remate desde la frontal, pero la segunda, obviamente, cuando te pones por delante, pues el rival aprieta y hay que saber sostener al equipo, marcar los tiempos y saber a qué jugar en cada momento».

En lo personal, celebró su asistencia para el gol de Leo Baptistao: «Ha sido un buen centro y muy contento sobre todo porque ha dado los tres puntos». Y confía en que esta victoria sea un impulso: «Ese 0-1 nos va a dar mucha moral, mucha confianza al equipo… hay que seguir con ese trabajo, esa humildad y cada semana ir mejorando».

También elogió el debut de Bonini como titular: «En esta plantilla hay grandes jugadores, todos tienen capacidad para ser titulares… todos trabajamos al 100% en cada entrenamiento y hoy Fede lo ha demostrado».

Por último, el lateral zurdo rojiblanco explicó la celebración en el vestuario: «Hay que celebrarlo porque ha sido la primera, nos va a dar confianza y moral… es muy complicado cada partido en esta categoría, sobre todo fuera de casa, son campos difíciles y hoy estamos contentos porque hemos hecho un partido completo».

