Álex Muñoz, el lateral zurdo para la UD Almería

La UD Almería continúa perfilando su plantilla para afrontar con ambición el reto del ascenso, y lo hace con un refuerzo de garantías. Álex Muñoz ya es nuevo jugador rojiblanco. El lateral zurdo alicantino, de 30 años, ha firmado hasta junio de 2028, convirtiéndose en uno de los pilares del nuevo proyecto deportivo que encabeza Rubi. El futbolista llega libre tras desvincularse de la UD Las Palmas y aportará experiencia, polivalencia y compromiso a una defensa que necesitaba reconstruirse tras la salida de Bruno Langa.

Muñoz ha decidido dar un giro a su carrera y apostar por un club que busca recuperar el sitio perdido en Primera División. La suya no es una incorporación cualquiera, sino un fichaje meditado, de los que no necesitan adaptación al fútbol español ni presentación en la categoría. Su trayectoria en Segunda es extensa y contrastada, con más de 230 partidos entre Zaragoza, Tenerife, Levante y el propio filial del Sevilla, además de su reciente paso por la élite con Las Palmas. Precisamente en el conjunto canario disputó 22 encuentros la pasada campaña, firmando tres goles pese a no disfrutar de regularidad en el once inicial.

El descenso

El descenso del equipo isleño precipitó su salida. Aunque tenía contrato en vigor hasta 2026, ambas partes acordaron la rescisión tras una temporada complicada en lo deportivo y convulsa en lo institucional. «Ahora es momento de buscar nuevos retos para seguir disfrutando del fútbol», expresó el propio jugador en redes sociales, confirmando su despedida de Gran Canaria. La UD Almería ha sido el destino elegido, y su apuesta por firmar hasta 2028 evidencia que el club lo considera una pieza clave a medio y largo plazo.

Rubi lo conoce bien, valora su perfil y ha avalado su incorporación. Álex Muñoz es un defensor de recorrido, zurdo natural, fiable en los duelos y con facilidad para incorporarse al ataque. Además, puede actuar tanto como lateral como en el eje de la defensa, lo que le convierte en un comodín táctico. En un equipo que necesitará equilibrio, experiencia y orden desde atrás para pelear por el ascenso desde la primera jornada, su llegada representa mucho más que cubrir una vacante: es una declaración de intenciones.

Con carácter

En Las Palmas, pese a la irregularidad de minutos, demostró carácter y profesionalidad. En clubes anteriores fue un fijo y uno de los jugadores más destacados en Segunda, especialmente durante su etapa en el Levante, donde formó parte de un proyecto con aspiraciones similares al que ahora emprende con la UD Almería. Su fichaje también responde a una necesidad estructural: tras la cesión de Bruno Langa al Pafos FC, la banda izquierda había quedado sin un especialista natural, y Muñoz cubrirá ese espacio con plenas garantías.

El club ha anunciado que el jugador será presentado oficialmente en los próximos días, una vez supere las pruebas médicas y se incorpore al trabajo de pretemporada con el resto del grupo. Álex Muñoz llega para sumar jerarquía a un vestuario que afrontará una temporada exigente en una de las categorías más competitivas del fútbol europeo. Con él, la UD Almería no solo refuerza su defensa: gana un líder en el campo y un profesional acostumbrado a pelear en escenarios complicados.