Álex Muñoz: «Firmé aquí de lateral, es lo que hablé con Rubi»

Álex Suárez afronta su primera temporada con la UD Almería con la ilusión de quien llega a un club con ambición, pero también con la madurez de un jugador versátil, experimentado y consciente de que el camino al éxito pasa por la solidez colectiva. El defensor, que puede actuar tanto de central como de lateral, no rehuye el debate sobre su rol., argumentando que «firmé aquí de lateral, las cosas como son, es lo que hablé con el míster. Pero nunca se sabe las circunstancias. En otros sitios he acabado jugando más de central. Lo importante es estar bien físicamente y preparado para ambas», afirmó en su presentación ante los medios. Su carrera, como él mismo reconoce, ha sido una constante transformación entre ambas posiciones, respondiendo que «cuando era más joven jugaba más de central, pero luego me reconvirtieron y en los últimos años he jugado más de lateral. Son dos posiciones muy distintas. Una exige más físicamente, la otra requiere conceptos tácticos más estáticos, pero yo intento estar siempre disponible para el equipo, donde el míster me necesite», explicó el futbolista alicantino, que destaca también por su vocación ofensiva.

El zaguero, que anotó 3 goles la pasada campaña con Las Palmas, no esconde su gusto por sumarse al ataque, afirmando que «me gusta incorporarme, llegar al área, caer a banda contraria, rematar. También me gusta golpear desde fuera del área. Está claro que lo primero es defender bien, pero si se puede sumar arriba y ayudar con goles, mucho mejor», señaló Suárez, quien espera repetir esa faceta goleadora en Almería.

Debut ante el Albacete

Sobre el empate a cuatro frente al Albacete en el debut liguero, Suárez fue claro, reconociendo que «estábamos cómodos con el 2-1, veíamos más cerca el 3-1 que el empate. Pero llegó ese 2-2 en una jugada un poco rara, y nos desordenamos. Nos abrimos, dejamos espacios y dejamos de ser un bloque. Eso en cualquier categoría te penaliza. Tenemos que aprender a no volvernos locos aunque nos empaten y seguir con la idea de juego», comentó, consciente de que ese tipo de errores deben corregirse cuanto antes. Pese al resultado, el defensa no pierde la confianza en la plantilla, reiterando que «tenemos un gran equipo, con jugadores de nivel y una pretemporada que se ha trabajado bien. Nos dolió el primer partido, pero mejor que pasen estas cosas ahora y no en la jornada 25. Hay que mejorar detalles, como las ayudas, las marcas y los centros laterales. Pero si somos compactos, solidarios, y un bloque fuerte, podemos estar arriba», sentenció.

El propio Suárez explicó por qué decidió unirse a la UD Almería, destacando tanto el proyecto como su cercanía geográfica, destacando que «fue una decisión rápida. Me plantearon un proyecto interesante, firmé por tres años, lo que me da estabilidad. Soy de Alicante y llevaba muchos años lejos de casa. La Almería siempre me gustó, y la ciudad cada día me gusta más. Me siento muy a gusto», comentó, añadiendo que todos en el vestuario creen en el objetivo del ascenso. Uno de los aspectos que más valora es el ambiente en el vestuario, donde asegura que se ha formado un grupo humano sólido. «Se ha hecho casi un casting personal además de deportivo. Somos jugadores con experiencia, responsables, que sabemos afrontar los momentos complicados. Lo importante es hablar las cosas, con respeto, para mejorar siempre. Hay mezcla de juventud y veteranía, y eso nos va a hacer más fuertes cuando lleguen las dificultades», opinó. Más allá del fútbol, Suárez también tiene metas: terminar la carrera de Medicina, respondiendo que «desde que empecé en el fútbol profesional intenté compaginarlo, aunque llevo tres años que lo tengo un poco parado. Me quedan seis asignaturas y el rotatorio. Me gustaría acabarla cuando me retire o vuelva a Alicante. Ha sido mucho esfuerzo y sacrificio como para no terminarla», dijo. De momento, su 'ojo clínico' apunta al próximo reto: ganar fuera de casa ante una Cultural Leonesa que, tras una goleada en contra en su debut, llegará con ganas de reivindicarse. Suárez lo tiene claro, afirmando que «en esta categoría no hay partidos fáciles. Si somos competitivos y estamos juntos, tenemos talento suficiente para marcar la diferencia».