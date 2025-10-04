Álex Muñoz: «Compitiendo así vamos a ganar muchos puntos»

Antonio del Rosal Sábado, 4 de octubre 2025, 20:26 Comenta Compartir

El Almería continúa demostrando su evolución con un empate de mérito ante el Deportivo de la Coruña. En un partido de máxima dificultad, el equipo rojiblanco se adelantó en el marcador y supo competir enRiazor. Álex Muñoz habló en UDA Radio, declarando que «hemos venido con la idea de ganar porque sabemos que somos un gran equipo», afirmó el lateral al término del encuentro. El rojiblanco destacó que «nos hemos puesto por delante, creo que hemos aguantado bien el resultado y al final el gol de la segunda parte es una genialidad de Yeremay era imparable».

A pesar de ver cómo se escapaban los tres puntos tras una acción individual del jugador del Dépor, el Almería no se descompuso; el lateral explicó que «a partir de su gol, con el empate 1-1, creo que hemos tenido el control del partido», explicó.

Muñoz destacó del mismo modo que el equipo no recurrió a cambios defensivos y mantuvo su apuesta ofensiva, argumentando que «hemos dominado un poquito más, hemos tenido más llegada, podríamos haber incluso puesto por delante otro gol en el marcador».

El defensor también valoró la importancia del contexto, el de jugar en un estadio lleno ante un rival invicto en casa y aún así haber conseguido imponer su ritmo en los minutos finales. Álex Muñoz sentenció. «Hemos competido en el campo ahora mismo... seguramente más difícil de la Liga y creo que siguiendo este patrón que estamos llevando, compitiendo como bloque, vamos a conseguir muchos puntos», afirmó.

Con este empate, el equipo suma siete de los últimos nueve puntos posibles, dejando atrás una racha de resultados negativos que generó preocupación. El lateral zurdo valoró el punto, confesando que «obviamente se tiende a pensar un poquito más negativo cuando vienen mal las cosas. Tenemos una gran plantilla, que la afición confíe en nosotros, porque vamos a darlo todo».