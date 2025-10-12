Álex Muñoz, baja por sanción en la UD Almería para Córdoba

Juanjo Aguilera Almería Domingo, 12 de octubre 2025, 23:32 Comenta Compartir

El lateral zurdo de la UD Almería, Álex Muñoz, vio frente al Real Zaragoza la quinta tarjeta amarilla y será el primer futbolista rojiblanco que cumpla sanción por acumulación de amonestaciones en el presente campeonato. Aunque no será el primer jugador del equipo que se pierda un partido por sanción, ya que Adrián Embarba tuvo que descansar en Riazor tras haber sido expulsado en el Estadio de Gran Canaria frente a la UD Las Palmas.

Muñoz, una de las piezas más utilizadas por Rubi desde el inicio de la temporada, no podrá estar en el próximo compromiso liguero que la UD Almería afrontará en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel ante el Córdoba CF, el domingo a las 18:30 horas. Su ausencia supondrá un contratiempo relevante para el cuerpo técnico, ya que el defensor alicantino ha sido titular en todos los partidos disputados hasta la fecha, aportando solidez en defensa, salida limpia desde atrás y una notable profundidad por el costado izquierdo. Además, su capacidad para combinar en ataque y su criterio táctico lo han convertido en un jugador de referencia dentro del esquema rojiblanco.

Recambio

Ante su baja, Rubi y su equipo técnico deberán reajustar la línea defensiva. Todo apunta a que Álex Centelles será el elegido para ocupar el lateral zurdo. El valenciano ya ha tenido minutos en varias jornadas y, frente al Zaragoza, completó la segunda mitad con solvencia, lo que refuerza su candidatura para ser titular en Córdoba. No obstante, Rubi no descarta valorar otras alternativas durante la semana en función de la disponibilidad del resto del grupo, que estará marcada por los compromisos internacionales y los problemas físicos de algunos jugadores.

El parón de selecciones ha dejado a la UD Almería con varios efectivos fuera del trabajo diario. Patrick Soko, convocado con Camerún, afronta este lunes un nuevo compromiso frente a Angola, tras no haber tenido minutos en el encuentro anterior ante Mauricio. Marko Perovic también se encuentra concentrado con la absoluta de Montenegro, que hoy se enfrenta a Liechtenstein después de su duelo ante Islas Feroe, en el que el atacante rojiblanco no participó. A ellos se suma el defensa serbio Dzodic, titular durante 87 minutos en el encuentro sub-21 frente a Rumanía, así como el joven Bruno Iribarne, que disputó once minutos el pasado viernes y que mañana tendrá una nueva cita internacional ante Finlandia.

Retorno

La previsión es que todos se reincorporen a los entrenamientos a lo largo de la segunda mitad de la semana, lo que reducirá el margen de maniobra de Rubi para realizar pruebas tácticas antes del desplazamiento a Córdoba. La planificación de la semana, por tanto, deberá adaptarse al retorno escalonado de los internacionales y al estado físico de los jugadores tocados.

La enfermería también reclama atención. Selvi continúa arrastrando molestias que le han impedido rendir a su máximo nivel en las últimas jornadas y que lo dejaron fuera de la convocatoria para el partido del sábado. Por su parte, André Horta sufrió una lesión durante el último entrenamiento previo al choque ante el Zaragoza y su evolución marcará si puede o no estar disponible para la próxima jornada. El cuerpo técnico confía en que ambos puedan reincorporarse progresivamente, aunque se valora la posibilidad de dosificar esfuerzos para evitar recaídas, especialmente en una fase del calendario que se prevé exigente y con pocos márgenes de recuperación.

Con todos estos condicionantes, la UDA encara una semana marcada por la gestión de recursos y las ausencias. Rubi deberá rearmar el equipo con inteligencia para mantener la línea de competitividad que ha caracterizado al conjunto rojiblanco en las últimas jornadas. El objetivo pasa por sostener el ritmo de puntuación y continuar escalando posiciones, pese a los contratiempos. La respuesta del grupo, una vez más, será clave para demostrar la profundidad y el compromiso de una plantilla que ha sabido sobreponerse a los desafíos en distintos momentos de la temporada.