Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los resultados acaban con la aventura de Lasarte en la UD Almería B. UDA
UD Almería

Alberto Lasarte deja el banquillo del Almería B

El filial sólo ha conseguido tres puntos en Segunda RFEF, conseguido en la segunda jornada en Málaga, los nueve restantes partidos se cuentan por derrotas

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 21:24

Comenta

Alberto Lasarte no continuará al frente del Almería B. El técnico jienense, que el pasado año había renovado por dos temporadas más con la UD ... Almería, dejará el banquillo del filial. Pese a ello, seguirá vinculado a la entidad desempeñando otras funciones dentro del área deportiva de la cantera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  2. 2 Alerta por lluvia, tormentas y posibles tornados en Granada: desde qué hora y en qué zonas
  3. 3

    La fábrica de campanas de cocina de Pulianas prepara su cierre con 49 despidos
  4. 4 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  5. 5 Una de las encinas de mayor tamaño de Andalucía se encuentra en un pueblo de Granada
  6. 6 Roban una grúa para llevarse coches aparcados en las puertas de talleres de Granada
  7. 7

    El instituto de Albuñol expulsa al menor que agredió con un cuchillo a un niño de 12 años en clase
  8. 8 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  9. 9

    El menor atropellado en Huétor Tájar salió de casa antes de las seis de la mañana
  10. 10 La pastelería de Granada que crea dulces artesanos para diabéticos: «Nos lo agradecen mucho»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alberto Lasarte deja el banquillo del Almería B

Alberto Lasarte deja el banquillo del Almería B