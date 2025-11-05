Alberto Lasarte deja el banquillo del Almería B

Alberto Lasarte no continuará al frente del Almería B. El técnico jienense, que el pasado año había renovado por dos temporadas más con la UD ... Almería, dejará el banquillo del filial. Pese a ello, seguirá vinculado a la entidad desempeñando otras funciones dentro del área deportiva de la cantera.

La trayectoria de Lasarte en el club rojiblanco ha sido extensa y exitosa, especialmente en la formación de jóvenes futbolistas. Su recorrido comenzó al frente del Juvenil de Liga Nacional, con el que logró proclamarse campeón nada más iniciar su andadura en el Almería. En la temporada siguiente repitió título, dejando nuevamente al equipo como primer clasificado. Muchos de los jugadores que brillaron el curso pasado en el filial comenzaron precisamente bajo sus órdenes en aquella exitosa etapa.

Durante su paso por la cantera también asumió, de forma eventual, la dirección del equipo cadete, con el que consiguió una meritoria permanencia en su grupo. Más tarde, se hizo cargo del Juvenil División de Honor, dejando un recuerdo imborrable con la histórica clasificación para la final de la Copa del Rey frente al Real Madrid y la lucha por el campeonato de liga hasta las últimas jornadas.

Su último gran logro llegó con el filial, al que consiguió ascender a Segunda RFEF tras muchos años en el último escalón del fútbol nacional. La pasada temporada el equipo se quedó a las puertas del playoff, pero en la actual campaña la dinámica de resultados no ha acompañado: el conjunto acumulaba siete derrotas consecutivas, nueve en total, contando la sufrida en la primera jornada, pese a haber conseguido una victoria importante en Málaga ante el Atlético Malagueño.

A lo largo de su etapa en la UD Almería, Alberto Lasarte se ha caracterizado por ser un hombre de club. Incluso durante la temporada 2023-24 asumió la dirección del primer equipo durante algunos partidos, tras las destituciones de Vicente Moreno, primero, y de Gaizka Garitano, después.

El club ha querido reconocer públicamente «el gran esfuerzo y trabajo realizado durante su etapa en el banquillo del segundo equipo», al tiempo que agradece su compromiso y dedicación a lo largo de todos estos años dentro de la entidad rojiblanca.