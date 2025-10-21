Alberto Lasarte tiene claro que el cambio a mejor está en mejorar en las áreas

Juanjo Aguilera Almería Martes, 21 de octubre 2025, 23:11 Comenta Compartir

Tras un nuevo tropiezo del Almería B, Alberto Lasarte analizaba las posibles causas de la falta de resultados y reconocía que ya ha intentado mover todas las piezas disponibles en la plantilla. Cuestionado sobre dónde puede estar la solución, explicaba que la clave pasa por mejorar la eficacia en las áreas. «Yo creo que en mejorar las áreas, básicamente, creo que no se puede llegar cinco veces al área, es que recuerdo la de Marsu que se ha ido más al portero;la de creo que ha sido Tomazinho, que no remató cuando le cayó a la izquierda solo y se dio la vuelta;la de Nico. En 18 minutos, 4 o 5 llegadas, pero que el portero apenas tiene que hacer ninguna parada. Entonces eso tenemos que mejorar y luego evidentemente la contención en nuestra área. Creo que no es que estemos especialmente mal. En defensa de área, en nuestra defensa, pero el margen es mejorar la efectividad en la área, yo creo que está claro».

El entrenador indálico comparaba además la situación actual con la del curso pasado, asegurando que antes el equipo habría sacado adelante partidos como este. En su opinión, los árbitros también influyen en los momentos delicados de la clasificación. «Los árbitros ya saben lo que pasa, está abajo y ya los árbitros dicen, eso va a correr. Por eso les dije a los jugadores en el primer minuto, como nos metamos abajo nos va a costar salir nada más que por eso. Tú vas arriba, un equipo arriba, un partido igual, y dice el árbitro, hostia, me da más cosas de eso, pero no, abajo son muy valientes».

Con un discurso autocrítico pero también reivindicativo, Alberto Lasarte dejó claro que el equipo debe afinar su puntería y mostrarse más sólido en las áreas, sin dejar de señalar la influencia que, a su juicio, puede tener la posición en la tabla sobre las decisiones arbitrales.

Los indálicos juegan el próximo sábado en La Victoria, frente al Real Jaén, a partir de las nueve de la noche. Un rival que está en zona de playoff de ascenso y que solamente ha perdido uno de los siete partidos jugados.