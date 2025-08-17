El Albacete se luce en la pretemporada

Los manchegos, con una plantilla muy compensada, arrancan pensando en la permanencia pero sin renunciar al sueñode los playoffs

El Albacete Balompié busca una temporada tranquila en la que pueda sellar la permanencia cuanto antes y sin grandes sustos. El objetivo prioritario no pasa por mirar a Primera División, algo que sí se pretende abiertamente a medio plazo, en las próximas campañas, siempre que se consiga una base sólida y competitiva. Pero, de momento, no pasar apuros es la idea principal del nuevo proyecto ideado por los manchegos.

Alberto González, que llegó a finales de la temporada 2023/24 para continuar el trabajo de Rubén Alves, volverá a sentarse en el banquillo con la idea de dar continuidad a su propuesta de trabajo, ya expuesta el curso pasado. Ya en pretemporada las sensaciones han sido más positivas que negativas. Con siete partidos disputados de los que cinco acabaron en triunfo y sólo dos en derrota, sumó trece goles por sólo cinco en contra.

Aún sin cerrar la plantilla de forma definitiva, como la mayor parte de los equipos de la Liga Hypermotion, las cosas más o menos empiezan a estar definidas después de una tranquilizador verano, al menos en cuanto a resultados.

Con ocho fichajes realizados, donde destacan viejos conocidos de la afición almeriense, como Antonio Puertas o Diego Mariño, la puesta en escena tendrá continuidad respecto de la pasada campaña en la que los manchegos sumaron 51 puntos.

Sistema táctico

El esquema que utilizará el Alba será, de nuevo, es el clásico 1-4-4-2, pretendiendo un fútbol vertical siempre partiendo de una idea de solidez defensiva como prioridad y antes que el ataque. Así, como ocurriera la pasada campaña y también durante la presente pretemporada, el Albacete, desde el principio de cada partido, buscará la posesión de la pelota con ánimo de reducir el peligro sobre su portería y lanzarse de forma vertical sobre la contraria, aprovechando el juego por bandas, principalmente.

La plantilla actual del conjunto del Carlos Belmonte parece sólida, con buen equilibrio entre veteranos y jóvenes, sin más presión que la salvación temprana y con el aval de la continuidad del técnico y del proyecto en general. Cuenta con una portería sólida con la experiencia de Diego Mariño, exrojiblanco, y Raúl Lizoain, que llegó tras jugar en Cartagena y Andorra. No parece aún claro quién será el titular ni, por tanto, quién será el elegido para enfrentarse a la UDA en la cita de esta noche. Como en todos los equipos, muchas cosas están aún por decidir en este principio de temporada y sólo los minutos de juego irán despejando las incógnitas que puedan aparecer.

Más claro parece tenerlo Alberto González en los laterales. Así, visto lo visto, serán Jonathan Gómez, por la izquierda, y Fran Gámez, por la derecha, los que saltarán al césped del UDAlmería Stadium. En el centro de la zaga, sin embargo, hay un abanico de posibilidades y ninguna certeza.

En la zona de creación, en torno a la media punta, dos ex de la UDA se disputan la plaza para iniciar el campeonato. Antonio Puertas y José Carlos Lazo. Este último ha sido una de las mejores noticias del Alba durante la pretemporada. En el resto de las posiciones, igualmente todo está muy abierto, con muchas opciones para que Alberto González elija. Imposible, por tanto, predecir qué Albacete Balompié se encontrará la UDA de Rubi en este primer duelo liguero.

Sea como fuere, las sensaciones que ha dejado la pretemporada es que el conjunto castellano-manchego tiene una plantilla de garantías para conseguir su objetivo y parece equilibrado en todas sus posiciones. Ahora sí, la suerte está echada.