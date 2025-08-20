La afición de la UDAlmería vuelve a poner la 'otra mejilla'

Juanjo Aguilera Almería Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:56 Comenta Compartir

La afición de la UD Almería volvió a demostrar que es mucho más que un espectador para UDA. Aguantando 'carros y carretas' –en el partido del pasado lunes hubo otra vez necesidad de más tornos para evitar colas, pues había aficionados esperando a entrar con dos goles ya en el marcador–, es el corazón del equipo. En el vibrante debut liguero contra el Albacete, que terminó con un espectacular 4-4, la grada se convirtió en un auténtico muro de apoyo, un rugido constante que acompañó cada jugada y cada gol. A pesar de disputarse en un horario poco habitual, un lunes a las 21.30 horas, 15.119 personas llenaron el UD Almería Stadium. No fue un récord numérico en el último año. Esa entrada supuso una muestra de fe y pasión que marca un nuevo capítulo en la historia reciente del club indálico, enviando un mensaje claro de ilusión renovada hacia el proyecto deportivo y una demostración de su unión con el equipo, más allá de los desaires sufridos. Muchos de los aficionados allí presentes lo fueron pagando el coste de una medida antipopular e inaceptable por ejecutarse sin previo aviso.

El significado de esta cifra se intensifica al compararlo con la temporada anterior, cuando el equipo luchaba por el ascenso. La afición rojiblanca comenzó esta campaña con un entusiasmo que eclipsa cualquier registro anterior y que pone de relieve su capacidad de responder incluso en momentos poco favorables.

En la fase regular

El partido inaugural superó los números de encuentros clave del pasado. Los 15.119 espectadores superaron con claridad los 12.287 que acudieron al primer partido contra el Sporting la temporada pasada, o los 11.952 frente al Castellón. Incluso en jornadas posteriores, la afluencia quedó por debajo con 10.811 contra el Eibar, 10.808 frente al Albacete en su anterior visita y 10.521 contra el Córdoba.

La entrega de la afición rojiblanca resulta aún más conmovedora al compararla con los grandes partidos de la campaña anterior. El encuentro contra el Granada, con 13.667 espectadores, o el del Cádiz, con 13.548, decisivos en la lucha por la parte alta, quedan en segundo plano frente a la respuesta del lunes. Incluso el playoff contra el Real Oviedo, hasta entonces el partido con mayor público del año con 14.895 asistentes, fue superado por este debut liguero. Estos números reflejan una ilusión que se mantiene y hasta se renueva, capaz de superar incluso la euforia de un partido decisivo por el ascenso.

Afición comprometida

Los 15.119 espectadores son un testimonio de la profunda conexión entre equipo y seguidores. El estadio vibró con un ambiente revitalizado, con un voto de confianza hacia un proyecto que ha sabido generar expectativas. La temporada arranca con la ambición del equipo en el campo y, del mismo modo, con la fuerza de una afición dispuesta a llenar el estadio en cada partido, sin importar el día ni la hora. La medida adoptada por el club, que incrementa el abono a quienes no asisten al 80% de los partidos, podría haber hecho que algunos se lo pensaran, pero la respuesta de los abonados ha sido contundente: la afición ha puesto la otra mejilla, demostrando que su compromiso con la UD Almería sigue intacto. Más allá de cualquier polémica, el club cuenta con un activo invaluable: una afición entregada que ya ha dado el primer paso para acompañar al equipo en su camino hacia el objetivo.