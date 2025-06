Abonarse a la UD Almería: el fruto del esfuerzo toma forma

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 27 de junio 2025, 18:32 | Actualizado 18:41h. Comenta Compartir

La UD Almería ha activado su nueva campaña de abonos con el lema 'El Fruto de Nuestro Esfuerzo', una declaración de intenciones que va más allá de lo simbólico. Se trata de una apuesta por reforzar el vínculo con la afición y reconocer el papel del abonado como parte activa del proyecto. Tras una temporada compleja y con el objetivo innegociable de pelear por el ascenso, el club lanza una campaña que apuesta por la claridad, la digitalización y la justicia: los precios premiarán a quienes han asistido con regularidad al estadio.

El proceso de renovación de abonos se abrirá oficialmente el 1 de julio a las 10:00 horas y se mantendrá activo hasta el 23 de julio a las 18:00 horas, con dos vías disponibles: online -en abonados.udalmeriasad.com- y presencial, en las taquillas del estadio. En este segundo caso, será obligatorio solicitar cita previa, a través de esa misma web o directamente en citaprevia.udalmeriasad.com. Las oficinas atenderán de lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas y los viernes de 9:00 a 14:30, siempre con cita reservada.

Novedades

Una de las grandes novedades respecto a temporadas anteriores es la reorganización de tarifas. El club elimina las antiguas categorías de 'alta' o 'renovación familiar' y plantea ahora tres tramos en función de la asistencia a partidos durante la campaña 2024/25. Quienes hayan asistido al 80% o más de los encuentros (entre 20 y 25 partidos, incluyendo Copa y Trofeo Juan Rojas) pagarán la misma cuota que el año pasado. Son cerca de 7.000 los abonados que entran en este tramo.

En un segundo nivel se encuentran quienes asistieron entre el 50% y el 80% de los partidos (entre 13 y 23 encuentros). Para ellos, el precio del abono subirá ligeramente. Este grupo representa a unos 5.000 aficionados. Por último, aquellos que acudieron a 12 partidos o menos, o quienes se den de alta por primera vez, se integran en la tarifa más alta, junto a los más de 3.000 abonados que estuvieron por debajo del umbral de asistencia mínimo.

Con este sistema, el club busca premiar el compromiso real, dejando atrás el modelo que permitía descuentos sin relación con la presencia en el estadio. De hecho, el descuento familiar desaparece, precisamente porque una mayoría de quienes se acogieron a él no llegaron ni al 50% de asistencia. Se mantienen, eso sí, las categorías habituales por edad y situación: adulto, generación Z (18 a 24 años), juvenil (13 a 17), infantil (4 a 12), desempleados y pensionistas.

Proceso ágil

El proceso será ágil, tanto en su versión digital como en la presencial. La plataforma online permite elegir asiento, consultar asistencia acumulada y completar el pago. Para quienes acudan a las taquillas del estadio, el club volverá a habilitar una zona de espera con sombra, asientos y aseos, además de cinco puntos de atención simultáneos. Los turnos se mostrarán en la pantalla gigante situada frente a las oficinas, y todo funcionará exclusivamente con cita.

Ampliar Estos son los precios de los abonos para la temporada. UDA

Una vez completada la renovación, el abonado podrá optar por cambiar de asiento. Este trámite podrá realizarse entre el 24 y el 25 de julio, también de forma online o presencial, con cita disponible a partir del 21 de julio. Por su parte, los nuevos abonados podrán darse de alta a partir del 5 de agosto a las 9:00 horas, y también deberán reservar cita en caso de hacerlo de forma presencial.

El abono incluye todos los partidos de Liga, Copa del Rey, encuentros de la cantera y del fútbol femenino, además de descuentos en la nueva tienda oficial. Otro de los incentivos que se mantiene es el programa de liberación de asiento. Si un abonado no puede asistir a un partido, podrá liberar su localidad y, en caso de que esta se venda, recibirá el 50% del precio de la entrada.

La campaña también se apoya en tres canales web bien diferenciados. El primero a través de la web abonadosudalmeria.com es el portal principal de gestión y renovación. El segundo entrando en citapreviaudalmeria.com, permite reservar día y hora para los trámites en el estadio. El tercero, a través de abonadosudalmeria.com, actúa como portal informativo, con todos los documentos, instrucciones paso a paso y preguntas frecuentes. Para resolver dudas o problemas técnicos, el club ha habilitado también el correo electrónico recepcion@udalmeriasad.com.

La UD Almería afronta una temporada crucial, con el reto de estabilizar el proyecto tras los cambios en la propiedad y una etapa marcada por la desafección institucional. Por eso esta campaña de abonos no es solo un trámite: es una oportunidad para reconstruir puentes con su afición más fiel y para fortalecer una base social que no ha fallado incluso cuando los resultados sí lo hicieron. El estadio no solo espera goles: espera gente con ganas de empujar.

Volver será, esta vez, más que nunca, el fruto del esfuerzo compartido.