Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cómo seguir a IDEAL en Google para enterarte de todas las noticias. Ideal

Así puedes seguir a IDEAL en Google para enterarte de todas las noticias

Con esta herramienta puedes mantenerte informado de toda la actualidad de forma inmediata y sencilla

C. L.

Martes, 23 de septiembre 2025, 14:22

Lee IDEAL también en Google Discover. Hay múltiples formas de llegar a las noticias que este medio publica cada día, desde el periódico impreso hasta la web, pasando por nuestra aplicación móvil o las distintas redes sociales. A partir de ahora, la edición digital de IDEAL podrá seguirse también a través de Google. Puedes hacerlo pinchando en el siguiente enlace y activando el botón 'Seguir en Google'.

Gracias a la activación de este servicio podrás enterarte al momento en tu ordenador o móvil de las noticias destacadas en cuanto se publiquen. Se trata de una de las novedades que Google está introduciendo en su hilo de noticias, conocido como Google Discover, para permitir que los usuarios puedan seleccionar sus medios preferidos.

«Estamos actualizando Discover para hacer aún más fácil encontrar, seguir y conectar con el contenido y los creadores que más te importan», ha anunciado de forma reciente el famoso agregador de noticias.

De esta forma, utilizando esta acción, Google te mostrará más noticias de IDEAL de forma gratuita. Con ello, tendrás un acceso inmediato a información rigurosa tanto a nivel local como provincial y nacional, además de todas las novedades sobre secciones como deportes, culturas, sociedad, economía o internacional, entre otras.

Cabe destacar que el algoritmo de Google muestra las noticias en función de cientos de factores, pero si pulsas en seguir a IDEAL, te aseguras de recibir una información de rigor, veraz y contrastada sobre los temas que más te interesan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se buscan trabajadores para la nueva tienda del Nevada con contrato indefinido
  2. 2

    Muere un hombre en silla de ruedas en plena calle en la cuesta Escoriaza
  3. 3 La venta granadina con encanto para disfrutar de la naturaleza y la mejor comida
  4. 4 Fallece Juan Manuel Jiménez Larios, fundador de Hiperdeluz
  5. 5 Todo lo que debes saber sobre la zona de bajas emisiones de Granada
  6. 6 Vuelve la línea de autobús que conecta Granada con el centro comercial Granaita
  7. 7

    ¿Quién y cuándo puede vacunarse de la gripe y el covid?
  8. 8

    La Guardia Civil investiga un apuñalamiento a las puertas de un bar de copas de Atarfe
  9. 9 Amazon busca trabajadores para su centro logístico de Granada
  10. 10 El pueblo de Granada con solo tres habitantes aprovecha sus fiestas para homenajear a su vecina centenaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Así puedes seguir a IDEAL en Google para enterarte de todas las noticias

Así puedes seguir a IDEAL en Google para enterarte de todas las noticias