Así puedes seguir a IDEAL en Google para enterarte de todas las noticias
Con esta herramienta puedes mantenerte informado de toda la actualidad de forma inmediata y sencilla
C. L.
Martes, 23 de septiembre 2025, 14:22
Lee IDEAL también en Google Discover. Hay múltiples formas de llegar a las noticias que este medio publica cada día, desde el periódico impreso hasta la web, pasando por nuestra aplicación móvil o las distintas redes sociales. A partir de ahora, la edición digital de IDEAL podrá seguirse también a través de Google. Puedes hacerlo pinchando en el siguiente enlace y activando el botón 'Seguir en Google'.
Gracias a la activación de este servicio podrás enterarte al momento en tu ordenador o móvil de las noticias destacadas en cuanto se publiquen. Se trata de una de las novedades que Google está introduciendo en su hilo de noticias, conocido como Google Discover, para permitir que los usuarios puedan seleccionar sus medios preferidos.
«Estamos actualizando Discover para hacer aún más fácil encontrar, seguir y conectar con el contenido y los creadores que más te importan», ha anunciado de forma reciente el famoso agregador de noticias.
De esta forma, utilizando esta acción, Google te mostrará más noticias de IDEAL de forma gratuita. Con ello, tendrás un acceso inmediato a información rigurosa tanto a nivel local como provincial y nacional, además de todas las novedades sobre secciones como deportes, culturas, sociedad, economía o internacional, entre otras.
Cabe destacar que el algoritmo de Google muestra las noticias en función de cientos de factores, pero si pulsas en seguir a IDEAL, te aseguras de recibir una información de rigor, veraz y contrastada sobre los temas que más te interesan.
