Ya es oficial: así puedes probar los nuevos stickers de WhatsApp Se trata de unos dibujos con distintas expresiones y reacciones, que suponen una forma divertida de responder a tus mensajes A.O. Sábado, 27 octubre 2018, 13:21

Desde hace algunos meses, WhatsApp viene anunciando la llegada de una de las funciones más deseadas por los usuarios de la aplicación: los stickers o pegatinas, que ya se usaban en otras Apps de mensajería como Telegram o Messenger. Se trata de unos dibujos con distintas expresiones y reacciones, que suponen una forma divertida de responder a tus mensajes.

Ahora, tras meses de espera, ya es oficial: ya se pueden usar los stickers para WhatsApp, aunque por el momento, está disponible para Android en beta abierta. Muy pronto, sin embargo, serán lanzadas las versiones oficiales en iOS y Android.

Cómo probar los stickers de WhatsApp

Para probar esta nueva función en la versión beta, debes acceder al área de betatesters de WhatsApp con tu cuenta de Google. Una vez inscrito en las versiones beta de la aplicación, podrás recibir todas las actualizaciones beta de los desarrolladores. Para ello, dirígete a Google Play y busca actualizaciones, para obtener la última versión.

Una vez realizado este proceso, solo tienes que entrar en un chat de WhatsApp, pulsar sobre el botón de emojis y buscar el icono de stikers. No obstante, si tus contactos no actualizan la aplicación a la última versión, no podrán ver las pegatinas que les envíes.