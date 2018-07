Lo nuevo de WhatsApp desconcierta a los usuarios: ¿quién se entera si reenviamos un mensaje? Se esperaba la existencia de una alerta sobre textos reenviados, pero, por el momento, no es así A. O. Viernes, 20 julio 2018, 13:16

Ha sido una de las últimas novedades de WhatsApp y no está pasando desapercibida. Ya podemos observar en pantalla cuándo lo que estamos recibiendo es un mensaje enviado por otro usuario. Se detecta con el mensaje 'Reenviado' que se ubica justo en la parte superior del texto recibido. Pero, ¿podemos saber cuándo un envío nuestro se difunde en otras conversaciones?

En un primer momento, tal como recoge 'ABC', se esperaba que existiera una alerta sobre el texto reenviado, pero por ahora no se ha incluido en la última actualización. No, por el momento. WhatsApp no avisa de esta situación, pero sí de recibir un reenvío.

La realidad es que la intención de Facebook era la de incluir esa opción para avisar sobre qué mensaje nuestro se ha reenviado. Lo cierto es que se generó cierta polémica por la propia privacidad. Por ello, desde la compañía decidieron no jugar con fuego, aunque sí mantiene opciones como el truco para leer mensajes en secreto.

¿Se puede reenviar un mensaje sin que aparezca que se ha reenviado? Sí. Simplemente, en lugar de señalar 'Reenviar', señala 'copiar' y después pegar en otra conversación. Sirve también para imágenes, pero no para archivo de audio.