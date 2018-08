La novedad de WhatsApp por la que podrías perder tus conversaciones: haz una copia La app estrenará un acuerdo en noviembre que hace que las copias de seguridad deban ser revisadas Á.L. Jueves, 23 agosto 2018, 10:36

WhatsApp, una de las aplicaciones para móviles más utilizadas del mundo se acerca irremediablemente a una solución que no gustará a todos sus usuarios y que les afecta de lleno. El próximo 12 de noviembre Facebook (propietaria de WhatsApp desde 2014) y Google, firmarán un acuerdo que hará que las copias de seguridad de la aplicación dejen de ocupar espacio en Google Drive (no afecta a los usuarios de Apple). Una novedad que se suma a las que ha ido implementando en las últimas fechas.

La decisión tiene una consecuencia directa que podría borrar miles de historiales de conversación. Porque si hace más de un año que no hemos hecho copia de seguridad en la nube o no hemos respaldado dicha información, lo más normal es que a partir del día 12 no podamos acceder a la misma. Por lo que es interesante llevar a cabo una revisión de nuestra app para respaldar las conversaciones.

De hecho, el método para guardar nuestras copias de seguridad es muy sencillo. Basta con entrar en el menú de WhatsApp, ir a a Ajustes y dentro de esta pestaña buscar la opción «Chats». Una vez ahí, seleccionar «Guardar en Google Drive» y la frecuencia con la que quieres que dichos chats se almacenen. Así quedarán respaldados de manera automática y no se correrá el riesgo de pérdida.