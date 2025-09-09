Apple presenta sus nuevos iPhone 17 con nuevo diseño y la promesa de «su smartphone más fino» Cambia la denominación Plus por Air y la gran incógnita está en el precio del lanzamiento en plena guerra arancelaria

José A. González Martes, 9 de septiembre 2025, 10:06

El mes de septiembre marca el fin del verano, la vuelta al trabajo, al cole, a la rutina… y el pistoletazo de salida al curso tecnológico con la cita de cada septiembre en el Apple Park de Cupertino.

Este martes, a las 19.00 horas en España, el Teatro Steve Jobs encenderá sus luces para que Tim Cook, CEO de Apple, presente los nuevos dispositivos de la manzana, entre los que se esperan varios modelos del iPhone 17, un Apple Watch y, probablemente, unos nuevos AirPods —los auriculares inalámbricos de la tecnológica—.

Por ahora, todo son rumores, especulaciones y un puñado de filtraciones que llegan desde el otro lado del Atlántico. Según apuntan estas informaciones, los directivos de Apple habrían dado su brazo a torcer y la familia de los iPhone se reestructura y se adapta a las tendencias ya adoptadas por sus competidores. Esto supone estilizar aún más sus dispositivos y hacerlos más finos. La fiebre de los plegables, eso sí, aún no se ha hecho realidad en Cupertino.

Cook presentará esta tarde la familia de los iPhone 17, que llegará en versión estándar, Pro y, por primera vez, en formato Air, denominación que ya da nombre a sus ordenadores y tabletas. Este nuevo smartphone adoptará esa delgadez 'extrema' —nunca antes vista en sus móviles— de 5 milímetros, que llegaría con un panel OLED de 5,5 pulgadas y sin la característica Dynamic Island, la pestaña negra inteligente que se adapta en las pantallas de Apple. Sin embargo, esta dieta despierta dudas en el sector sobre la capacidad y la duración de la batería.

Otro de los cambios que se esperan en este modelo es que podría prescindir de la ranura física para SIM, apostando solo por eSIM. Además, equipará un puerto USB-C, MagSafe e iOS 26.

Pero este no es el único lavado de cara de los smartphones estrella del gigante de Cupertino, ya que los modelos tope de gama —los Pro— llegan con un nuevo diseño del módulo de cámaras, con una estética más alargada que ocupará toda la parte trasera superior. A diferencia de su hermano Air, los Pro aumentan ligeramente su grosor hasta los 8,5 mm para dar cabida a baterías de entre 4.500 y 5.000 mAh con carga rápida. La versión más ambiciosa —Pro Max— saldrá al mercado con una pantalla OLED LTPO Super Retina XDR de 6,9 pulgadas y resolución de 1320 x 2868 píxeles a 120 Hz. Mantendría el chip A19 Pro con 12 GB de RAM y almacenamiento de 256 GB a 1 TB. Pero se espera un cambio en su triple cámara trasera, que tendría un sensor principal de 48 MP y un zoom periscópico de hasta 8x, mientras que la frontal alcanzaría los 24 MP.

En el caso de la versión estándar, la pantalla será OLED LTPO de 6,3 pulgadas y el almacenamiento iría desde los 128 hasta los 512 GB. En cámaras, el modelo base tendría un sistema dual de 48 + 12 MP.

La gran incógnita está en el precio con el que llegarán al mercado, donde Apple se encuentra en el epicentro de una guerra arancelaria que afecta a sus componentes —cada vez más caros— y una importante incertidumbre en su mercado chino.

Así, el mercado espera una ligera subida del precio de determinados modelos, especialmente los Pro, entre 50 y 100 euros, situando al nuevo modelo Air —similar al antiguo Plus— más caro que el iPhone 17 pero más barato que los Pro. Con estas alzas todo apunta a que el iPhone 17 base partiría de unos 999 euros, el 17 Pro desde 1.219 euros y el 17 Pro Max alrededor de 1.469 euros.

El evento irá más allá del iPhone. Se espera la presentación del Apple Watch Series 11, con un chip actualizado y mayor eficiencia energética, así como del Apple Watch Ultra 3, que llegaría con mejoras en la pantalla, mayor autonomía y, posiblemente, conectividad satelital.