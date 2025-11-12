Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Entrega de premios en el III Congreso de IA de Andalucía.

Ver 30 fotos
Entrega de premios en el III Congreso de IA de Andalucía. Amanda Martínez
Premiados

Sopra Steria hace entrega de los premios a los mejores TFG y TFM en el ámbito de la IA

En la tercera edición de estos galardones se han presentado un total de 57 trabajos, 13 de los cuales han obtenido matrícula de honor

María Dolores Martínez

Granada

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 14:50

Comenta

Durante la jornada de clausura se ha hecho entrega de los Premios Sopra Steria a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin ... de Máster (TFM) realizados en el ámbito de la Inteligencia Artificial en las universidades andaluzas. En su tercera edición han sido galardonados cuatro de los 57 trabajos presentados, 13 de los cuales han obtenido matrícula de honor con una media de 9,7 de nota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  3. 3 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  4. 4 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  5. 5 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  6. 6 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  7. 7 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  8. 8

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Sopra Steria hace entrega de los premios a los mejores TFG y TFM en el ámbito de la IA