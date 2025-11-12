Sigue la última jornada del III Congreso de IA de Andalucía desde Granada
El evento, que se celebra en el Palacio de Congresos, se promociona como un espacio para compartir conocimiento, conectar visiones y transformar juntos el futuro con IA
Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:32
Después de la celebración de la XIII edición de TAI Granada, el evento sobre inteligencia artificial organizado por IDEAL, el Palacio de Congresos acoge este ... miércoles la última jornada el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía, bajo el lema 'Connecting Worlds Transforming Realities. La cita cuenta con los mayores expertos en este materia.
