Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

onTech participa como patronal tecnológica andaluza en el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía

La organización, a través de su gerente Antonio Alcántara y su vicepresidente Eduardo Haro, asiste como principal representante del sector tecnológico andaluz a una nueva cita clave en materia de inteligencia artificial en una semana importante para Granada en el impulso de esta tecnología exponencial

Ideal

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:44

Comenta

onTech Innovation ha estado al lado de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y el Ayuntamiento de Granada en la inauguración del III Congreso de ... Inteligencia Artificial de Andalucía, que se celebra del 10 al 12 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad granadina, y que da continuidad a una semana de suma importancia para Andalucía y Granada en su liderazgo en materia de inteligencia artificial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 La temeraria maniobra de un conductor para incorporarse a la circunvalación de Granada
  3. 3 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  4. 4

    «Es un palo muy gordo verte en la calle después de 25 años, al menos hemos logrado la indemnización»
  5. 5 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  6. 6 Huye de la Guardia Civil por la A-92 con 100 kilos de hachís y acaba detenido junto a una mujer que quiso entretener a los agentes
  7. 7 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  8. 8 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  9. 9 Meteorólogos señalan dónde lloverá más barro en Granada de forma inminente
  10. 10 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal onTech participa como patronal tecnológica andaluza en el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía

onTech participa como patronal tecnológica andaluza en el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía