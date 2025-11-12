onTech participa como patronal tecnológica andaluza en el III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía

onTech Innovation ha estado al lado de la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y el Ayuntamiento de Granada en la inauguración del III Congreso de ... Inteligencia Artificial de Andalucía, que se celebra del 10 al 12 de noviembre en el Palacio de Exposiciones y Congresos de la ciudad granadina, y que da continuidad a una semana de suma importancia para Andalucía y Granada en su liderazgo en materia de inteligencia artificial.

Como principal portavoz del ecosistema tecnológico andaluz, la organización, que en la jornada de ayer acompañó a la Junta de Andalucía, la ADA y el Ayuntamiento de Granada en la apertura estratégica del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA), participa estos días en la tercera edición del Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía compartiendo su visión acerca de esta tecnología exponencial en boga como representante del sector tecnológico andaluz.

La organización, a través de su gerente, Antonio Alcántara, y su vicepresidente, Eduardo Haro, ha asistido a la inauguración oficial de este III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía, impulsado por la Agencia Digital de Andalucía, que ha tenido lugar esta mañana de martes 11 de noviembre. El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, como presidente de la ADA, ha protagonizado junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la apertura de esta especial tercera edición del Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía en el marco del nacimiento del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía (ANIA) que se producía en la víspera.

En ese sentido, Jorge Paradela ha subrayado el liderazgo de Andalucía y, específicamente, de Granada en materia de inteligencia artificial en el marco de esta semana tan importante para la ciudad granadina con la apertura del Centro de Inteligencia Artificial de Andalucía y la celebración del III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía: «Es un orgullo estar en Granada, una ciudad que se está convirtiendo en uno de los principales motores de progreso de Andalucía y hacerlo en torno a una tecnología que está cambiando el mundo como es la inteligencia artificial».

En esa misma línea se ha expresado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, que ha destacado este paso al frente de la ciudad en el desarrollo de esta tecnología exponencial y la importancia de que el ecosistema tecnológico andaluz se mantenga unido para afrontar los retos que vienen: «Trabajemos juntos, con esa colaboración desde el Centro de Inteligencia Artificial, con el centro urbano iQuantum de la ciudad y de la mano de ese gran ecosistema tecnológico para ofrecer esas respuestas para una Andalucía mejor».

Tras la inauguración, onTech Innovation ha compartido impresiones con el consejero de Industria, Energía y Minas, y presidente de la ADA, Jorge Paradela, así como con el director gerente de la institución digital andaluza, Raúl Jiménez, y la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo en el stand de la patronal del sector tecnológico andaluz en este III Congreso de Inteligencia Artificial de Andalucía. Asimismo, y como principal representante del tejido TIC de la comunidad, onTech Innovation participa durante estas jornadas que se prolongará el evento en diferentes mesas redondas para compartir su visión acerca de la inteligencia artificial en su importante rol como interlocutor público-privado, impulsor del diálogo social y defensor de los intereses generales del sector.