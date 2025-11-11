Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Javier Morales y Jorge Paradela en el escenario de TAI Granada del III Congreso de IA de Andalucía.

Javier Morales y Jorge Paradela en el escenario de TAI Granada del III Congreso de IA de Andalucía. Ideal
Jorge Paradela

«Granada es un polo para el desarrollo de la tecnología que ha cambiado el mundo»

La administración autonómica redobla su apuesta por la IA en Granada, con la tercera edición del congreso y el nuevo centro ANIA

Javier Morales

Javier Morales

Granada

Martes, 11 de noviembre 2025, 17:49

Comenta

En su tercera edición, el Congreso de IA de Andalucía es ya un evento consolidado. Con él, Granada se sitúa como referente de la innovación ... en torno a los algoritmos. La apuesta de la Junta va más allá, gracias al recién inaugurado centro ANIA, en el Parque Tecnológico de la Salud. El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, hace balance de ambos eventos en el rincón Talking About Artificial Intelligence.

