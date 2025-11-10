Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Paco Herrera y Sergio García sobre el escenario del Palacio de Congresos.

Paco Herrera y Sergio García sobre el escenario del Palacio de Congresos. Javier Martín
Dibujo e IA

El futuro del dibujo y la ilustración pasa por una cohabitación entre el ser humano y la IA

El catedrático Paco Herrera y el ilustrador Sergio García abordan la influencia de esta herramienta en la creación artística

María Dolores Martínez

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:02

Comenta

El coloquio entre Paco Herrera y Sergio García profundizó en el futuro del dibujo y de la ilustración y el papel que la inteligencia artificial ... está jugando en la creación artística. Como punto de partida, Herrera, catedrático de Ciencias de la Computación e IA de la UGR y director del Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional, se apoyó en el retrato de Edmond Belamy. Fue la primera pintura creada con IA y subastada en Christie's en 2018. «Lo curioso es que fue vendido por 432.500 dólares». También hizo alusión a la obra Théâtre d'Opéra Spatial, generada por IA por el ilustrador de Colorado Jason Allen, para destacar la revolución y el debate tan importante que se creó en el ámbito digital por la llegada de estas herramientas.

