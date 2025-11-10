Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Álex Aragón y Rafa Villena, dos de los actores que conforman La Tetera, han integrado por primera vez la Inteligencia Artificial en el espectáculo que han llevado este lunes a TAI Granada.

Álex Aragón y Rafa Villena, dos de los actores que conforman La Tetera, han integrado por primera vez la Inteligencia Artificial en el espectáculo que han llevado este lunes a TAI Granada. Javier Martín

Un experimento de improvisación teatral con IA pone patas arriba el Palacio de Congresos

Álex Aragón y Rafa Villena, dos de los actores que conforman La Tetera, han integrado por primera vez la Inteligencia Artificial en su espectáculo en TAI Granada

Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Lunes, 10 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

El grupo de teatro La Tetera ha sido el encargado de traer una actividad interactiva a TAI Granada. El elenco granadino, especializado en espectáculos de ... improvisación desde 2008, se ha ganado al público con el humor característico que siempre usa para comunicar, emocionar y de este modo hacer partícipes a las personas que han asistido este lunes al Palacio de Congresos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  3. 3 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  4. 4 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  5. 5 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  6. 6

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  7. 7

    El Covirán hace posible lo imposible
  8. 8 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  9. 9

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  10. 10 Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un experimento de improvisación teatral con IA pone patas arriba el Palacio de Congresos