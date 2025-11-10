Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una nueva edición de TAI Granada en el Palacio de Congresos.

Una nueva edición de TAI Granada en el Palacio de Congresos. Javier Martín

Directo | TAI Granada, desde el Palacio de Congresos

En su XIII edición, y enmarcada dentro del III Congreso de IA de Andalucía 'Connecting Worlds – Transforming Realities', mezcla cultura e inteligencia artificial

Ideal

Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:27

Comenta

La XIII edición de TAI Granada, el congreso con los mayores expertos en inteligencia artificial, arranca este lunes en el Palacio de Congresos, dentro del ... III Congreso de IA de Andalucía 'Connecting Worlds – Transforming Realities', que se prolongará en este mismo espacio durante el martes 11 y miércoles 12 de noviembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  3. 3 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  4. 4 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  5. 5 Cuatro heridos al colisionar un coche con otro aparcado en el centro de Peligros
  6. 6

    El Covirán hace posible lo imposible
  7. 7 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  8. 8 Un abogado solventa la duda: ¿puede pedirte el DNI un vigilante de seguridad?
  9. 9 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  10. 10

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Directo | TAI Granada, desde el Palacio de Congresos