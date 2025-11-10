Directo | TAI Granada, desde el Palacio de Congresos
En su XIII edición, y enmarcada dentro del III Congreso de IA de Andalucía 'Connecting Worlds – Transforming Realities', mezcla cultura e inteligencia artificial
Ideal
Lunes, 10 de noviembre 2025, 09:27
La XIII edición de TAI Granada, el congreso con los mayores expertos en inteligencia artificial, arranca este lunes en el Palacio de Congresos, dentro del ... III Congreso de IA de Andalucía 'Connecting Worlds – Transforming Realities', que se prolongará en este mismo espacio durante el martes 11 y miércoles 12 de noviembre.
Este año, TAI Granada mezcla cultura e inteligencia artificial, utilizando la candidatura granadina a la Capitalidad Cultural 2031 como eje vertebrador.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión