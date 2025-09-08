Se vende castillo medieval en Cuenca por 50.000 euros

Vivir en un castillo medieval puede estar al alcance de quien disponga de 50.000 euros. Aunque -es necesario aclararlo- también requiere de una restauración ... para hacerlo habitable. Se trata del castillo de Valhermoso de la Fuente (Cuenca), un pequeño pueblo de la comarca de La Manchuela con apenas 60 vecinos censados. Sus propietarios lo han puesto a la venta a través de una inmobiliaria por el precio de 50.000 euros.

En realidad, más que castillo es una torre o atalaya de vigilancia que se comunicaba con otras fortalezas más cercanas como la de Alarcón (Cuenca) estableciendo un sistema de información entre ellas, algo parecido a un grupo de WhatsApp medieval. Construido en el siglo XII, la inmobiliaria que lo ofrece, Serrano Poveda, destaca su ubicación junto a la autovía A-3 (Madrid-Valencia), a 180 kilómetros de la capital de España y a 140 de la ciudad de Valencia.

«También se encuentra a 6 kilómetros de Motilla del Palancar, que dispone de todos los servicios necesarios», informa esta inmobiliaria. No obstante, reconoce en su anuncio que «necesita restauración», aunque «se pueden recuperar sus cuatro plantas originales y parte de la cerca medieval».

Fortaleza más terreno

Situado en un altozano del pueblo, posee inmejorables vistas del valle del río Júcar y, además, se encuentra en una comarca rica en caza y muy cerca del pantano navegable de Alarcón. La fortaleza se vende con un terreno urbanizable de 15.000 metros cuadrados que dispone de luz y electricidad a pie de parcela y, según la inmobiliaria, puede obtener hasta un 80 por ciento de subvención para su restauración.

Por si esto fuera poco, «el proyecto de arquitectura para vivir en él ya está hecho y la torre puede reconstruirse con sus cuatro plantas conservando la estructura original», explica María Algarra, de la inmobiliaria Serrano Poveda, quien afirma que ya ha habido varios interesados para comprarlo que han querido verlo».

Más castillos en venta

Por precios más elevados se venden otros dos castillos medievales en Castilla-La Mancha. Uno es el de Establés (Guadalajara), municipio de 34 habitantes de la comarca del Señorío de Molina de Aragón. Conocido también como castillo de Malasombra, se construyó en el siglo XV sobre una edificación anterior encargándose del proyecto el capitán Gabriel de Ureña, un déspota de la época por obligar a los vecinos a rebajar el precio de los materiales y de su sueldo para cumplir a toda costa el encargo de la familia noble de los Medinaceli de reforzar la frontera con Aragón.

De ahí el apodo de «mala sombra» del castillo. Todo ello está recogido en la «Relación de las cosas notables del Señorío de Molina», del licenciado Diego de Elgueta. Ahora se vende por 450.000 euros y su interior necesita una rehabilitación integral.

El tercer castillo en venta en Castilla-La Mancha es el de Maqueda (Toledo). Declarado Monumento Histórico Artístico en 1931, es propiedad del Ministerio del Interior que, en la época del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, llegó a invertir 7,5 millones de euros para convertir el cuartel de la Guardia Civil que era entonces en archivo nacional de la Benemérita. El proyecto se frustró con la crisis económica y desde entonces se ha intentado subastar en hasta nueve ocasiones.

Su precio de salida llegó a ser de 9,5 millones de euros pero subasta tras subasta nadie pujó a pesar de que el precio se rebajaba en cada una de ellas. Ahora el Ministerio lo vende por 3.254.196 euros a través de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (GIESE) y es preciso depositar antes una fianza de 162.709 euros.

Uso hotelero

Ocupa un solar de 3.000 metros cuadrados y su interior es nuevo. Tal vez ahí se encuentre la explicación de por qué nadie pujó por él. Además de su precio, no es un castillo habitable para una familia y su mejor uso sería el hotelero. En este castillo, conocido también como el de la Vela, llegó a residir la reina Isabel la Católica. De origen islámico, comenzó a levantarse en el siglo X por orden de Almanzor y en 1083 cayó en manos de Alfonso VI de Castilla.

Más tarde fue de la Orden de Calatrava y del Arzobispado de Toledo hasta que volvió a ser de propiedad privada antes de convertirse en cuartel de la Guardia Civil. En el Ayuntamiento de Maqueda aún sueñan con que el castillo no se venda y el Ministerio lo ceda gratuitamente al consistorio para uso turístico de este pueblo de 500 habitantes.