Así se usa ElParking, la app para aparcar fácil en España

No hay que buscar un parquímetro cercano, no hay que llevar suelto y no hay que estar pendiente de la hora por el miedo a posibles multas. ElParking se ha convertido en una app esencial para gestionar el aparcamiento tanto en zona azul como en parkings públicos. Tiene dos millones y medio de usuarios y está presente en 119 ciudades de toda España.

La aplicación señala que se puede ampliar el tiempo de la zona azul desde donde estés sin necesidad de volver al coche a sacar otro ticket o bien sacar uno nuevo. Incluso recuperar parte del dinero pagado si no se gasta todo el importe. También envía avisos al móvil si va a finalizar el parking y si ha sido multado

Pasos para aparcar

-Confirmar dónde ha aparcado. Abrir la aplicación en el móvil y el GPS lo ubicará en el mapa. Solo tendrá que confirmar que es el sitio donde ha aparcado.

-Desde donde esté. Selecciona la tarifa, el vehículo y la duración del ticket. Controla y gestiona tu estacionamiento desde el teléfono.

-Sin dejar tickets en el coche. El ticket está en nuestro sistema, no hace falta dejar nada en el coche, los controladores lo comprobarán con tu matrícula.

Aparcamiento fácil

Además, se puede pagar en parkings públicos sin necesidad de sacar la tarjeta. Se puede acceder de forma rápida y sencilla a cualquier parking a través de nuestra app, sin tickets, ni colas en cajeros.

Durante la reserva se puede entrar y salir del parking todas las veces que se quiera. También se puede cancelar la reserva de parking con la devolución del importe.

