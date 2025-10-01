Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una turista camina por las calles de Ibiza, ayer EP

La UME interviene durante la noche en Ibiza achicando agua en casas y calles

También se han visto obligados a realizar labores de limpieza cerca del aeropuerto

C.P.S.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:12

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha intervenido durante la noche este martes en la isla de Ibiza realizando labores de limpieza cerca del aeropuerto, además de achicando agua en viales o viviendas, entre otros lugares.

Así lo ha informado la propia UME en un mensaje en la red social X, en el que han detallado que han realizado misiones como la limpieza y baldeo en una autovía cercana al Aeropuerto de Ibiza, así como el achique de agua acumulada por las fuertes lluvias en domicilios, garajes y calles.

La UME actúa desde la tarde de ayer en la zona con los cuatro efectivos que permanecen de manera permanente en la isla, y se reforzará el dispositivo con más personal, un total de 152 efectivos.

Este mismo martes, 12 de ellos partieron desde la Comunidad Valenciana en helicóptero para llegar por la tarde a Ibiza, y estaba previsto que el resto, 140 efectivos, llegaran durante la noche en barco desde Valencia junto con vehículos como excavadoras para actuar en infraestructuras y viales afectados.

Las zonas más afectadas por las lluvias son el municipio de Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, donde se han producido diversas inundaciones y cortes de carreteras y accesos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un paciente insulta y propina una patada en el pecho a la enfermera que lo atendía en un centro médico de Granada
  2. 2

    Loja vuelve a vivir una pelea en plena calle
  3. 3 Un avión de Gran Canaria a Granada regresa al aeropuerto tras escaparse un perro en la bodega
  4. 4 Compra un rasca de la ONCE en Almuñécar y gana sobre la marcha 150.000 euros
  5. 5 De Siria a Granada para crear un negocio único que es tendencia entre deportistas e influencers
  6. 6 El mítico restaurante de la Alpujarra granadino que cumple 55 años y que conoció Penélope Cruz
  7. 7 ¿Mi coche debe llevar la etiqueta puesta en Granada?
  8. 8

    Granada ofrece a los promotores 88 parcelas para construir 6.314 VPO
  9. 9 Sobresalto en el edificio de Correos por un conato de incendio
  10. 10 Lanjarón despide con cariño a María Remedios Nieto, farmacéutica, empresaria y filántropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La UME interviene durante la noche en Ibiza achicando agua en casas y calles

La UME interviene durante la noche en Ibiza achicando agua en casas y calles