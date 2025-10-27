Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El último esquilador artístico de España está en Ciudad Real

Manuel Ortega lleva diez años creando diseños en las grupas de las mulas, un oficio sin relevo generacional

J. M. L.

Ciudad Real

Lunes, 27 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Futbolistas e influencers imponen cada año el corte de pelo de moda. Este año imperan el «fade» -el corte se desvanece desde la nuca hacia ... arriba-, el «undercut» -con los laterales muy cortos-, el «mullet» -largo atrás y corto en los laterales más un flequillo y el «side part», que combina el clásico peinado con raya a un lado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un terremoto sacude Granada y su Cinturón
  2. 2 El vídeo de la pelea de ultras antes del derbi entre Granada y Cádiz: «Niño, ¡el botellazo!»
  3. 3 Lunes lluvioso en Granada: horas críticas y municipios afectados
  4. 4 La cesta de García Lorca se encuentra en Padul
  5. 5 Granada cambia la hora y se pone un saquito, que luego refresca
  6. 6

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  7. 7 Un nuevo edificio con miradores y museo pondrá en valor la arqueología de Mondragones
  8. 8

    Seis artículos de lujo para una compra cada vez más cara
  9. 9

    Mil corredores clausuran un año más del Gran Premio de Fondo en Santa Fe
  10. 10

    Los peñistas de Granada y Cádiz condenan la pelea de ultras: «No nos representan»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El último esquilador artístico de España está en Ciudad Real

El último esquilador artístico de España está en Ciudad Real