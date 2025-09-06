El truco para ver hasta 1.000 canales gratis en la televisión Se trata de una herramienta muy útil para quienes no quieren acudir a las plataformas como Netflix o HBO Max

Muchos son los que recurren a plataformas de contenido audiovisual por streaming como Netflix, HBO Max o similares para encontrar una programación a su gusto. Sin embargo, la televisión a la vieja usanza sigue teniendo la acogida del gran público.

Por ese motivo, las grandes marcas siguen apostando por los canales de toda la vida, pero a lo grande, ofreciendo una amplia variedad donde elegir que le ayude a diferenciarse de los competidores. Esta tendenica ha provocado que Google TV expandiera su oferta de canales FAST (Gratuitos con Publicidad) para dar paso a más 800 nuevos canales para sus clientes en Estados Unidos.

Para España, Google añadió RTVE Play, que permite acceder a su catálogo gratuito y la pueden disfrutar aquellos que cuenten con un dispositivo multimedia con Android TV o, en su defecto, un Chromecast (el aparato que sirve para convertir la tele en Smart TV). Al buscar entre las apps de dichos productos, se encuentra la app de Google TV, con bastantes canales.

De momento, la oferta exclusiva para los que vivan en Estados Unidos y los de Mountain View no se ha expandido a otros países. Sin embargo, se puede disfrutar con una VPN que cambie la ubicación de tu televisor.

A la espera de que se pueda expandir a España, los nuevos canales ampliarían los que están disponibles con la TDT, sin ningún coste extra y de manera legal mediante Chromecast, Amazon Fire TV o un aparato Android TV. También se pueden recurrir a otros servicios en 20Bits con varias opciones televisivas disponibles, como Tivify, Pluto TV, MiTV+ o TDTChannels.

