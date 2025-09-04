El truco que oculta WhatsApp para eliminar los archivos que no queramos y liberar espacio La aplicación cuenta con una 'papelera' en la que se almacenan todos los elementos que llegan

Quedarse sin espacio en el móvil es un problema para muchos usuarios, que no saben cómo conseguir margen extra sin renunciar a aplicaciones o archivos. Pero existen trucos que mucha gente no sabe y que ayudan a liberar espacio en el teléfono.

El problema es que muchos usuarios desconocen que WhatsApp almacena fotos, vídeos y documentos en ubicaciones específicas dentro del sistema de archivos del teléfono, lo que provoca que el espacio disponible disminuya de manera progresiva.

Aunque no cuenta con una papelera como tal, existe un método sencillo para acceder a una especie de espacio oculto desde los ajustes de cualquier celular Android. Para quienes desean recuperar espacio sin perder sus conversaciones, el proceso comienza al abrir el administrador de archivos del dispositivo. Desde allí, se debe navegar a la sección de «Almacenamiento interno» y seguir la ruta: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.

En este directorio se encuentran diversas carpetas que contienen los archivos multimedia recibidos o enviados a través de la aplicación. Estos elementos pueden seleccionarse y eliminarse de forma definitiva, lo que permite vaciar esa «papelera oculta». Los mensajes de texto y los historiales de chat permanecen intactos, mientras que los archivos multimedia innecesarios desaparecen del almacenamiento del dispositivo.

Además de la limpieza de fotos y videos, existe otra alternativa eficaz: borrar los archivos de copia de seguridad que WhatsApp guarda en la carpeta «Databases». Estos archivos contienen respaldos automáticos de las conversaciones y, con el tiempo, pueden acumularse varias versiones antiguas que ya no resultan útiles. Eliminar las copias de seguridad más antiguas no afecta el contenido actual de la aplicación, así que representa una forma segura de recuperar espacio adicional.

La carpeta «Databases» suele encontrarse en la misma ruta interna de almacenamiento y, al eliminar los archivos innecesarios, es posible ganar varios cientos de megabytes (MB) de espacio.

Otra función relevante que ofrece WhatsApp es la posibilidad de vaciar todos los chats desde la propia aplicación sin necesidad de borrar los contactos.

Para acceder a esta opción, solo hay que ingresar a un chat, seleccionar la función «vaciar chat» y así eliminar mensajes y archivos adjuntos, manteniendo el hilo de las conversaciones activas. Esta herramienta permite limpiar el contenido acumulado sin perder información importante ni contactos.

