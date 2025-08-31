El truco de una nutricionista para conseguir el pan engorde menos

C. L. Domingo, 31 de agosto 2025, 13:31 Comenta Compartir

Es un alimento esencial en la gastronomía española pero cada vez tiene menos adeptos que quieren cuidar la línea. Sin embargo, se puede comer pan sin por ello comprometer la dieta. De hecho, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo diario de 250 gramos de pan. No obstante, hay quienes renuncian a su consumo por pensar que engorda, pero esto ocurre sobre todo si se abusa de las cantidades, no se escoge el apropiado o se elige uno que cuenta con un gran porcentaje en sodio o azúcar.

Una nutricionista ha revelado un truco para «que el pan no os engorde tanto». No se trata de mirar el listado de ingredientes con los que está hecho: todo depende de su grosor. María de Lluc es nutricionista y en un vídeo publicado en sus redes sociales habla sobre un método para evitar que el pan nos haga subir más kilos de los que queremos. «Sé que puede parecer una tontería, pero está en ser conscientes de las rebanadas que escogéis», explica la experta.

El vídeo fue grabado en un supermercado, concretamente en la sección de panadería, en la máquina que sirve para cortar las hogazas de pan en rebanadas. Comenta que, en su caso, «elijo las rebanadas medianas», porque escogiendo las de grosor más grande, «será más calórico», razón por la cual aconseja el consumo de rebanadas más finas. «Jugad con estas cosas que parecen tonterías», recomienda De Lluc a sus seguidores.

Señala la experta que el pan no es un alimento del que haya que prescindir porque cuenta con muchos beneficios, pero advierte de que no hay que abusar de su consumo y es importante elegir el más adecuado: uno integral, de masa madre o fermentado serían correctos. Entre otras cosas, sus hidratos de carbono aportan energía y, en el caso de los integrales sobre todo, también.

