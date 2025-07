El truco de una nutricionista para que la cerveza engorde menos

C. L. Jueves, 31 de julio 2025, 08:23 Comenta Compartir

En verano, beber una cerveza bien fría es uno de los grandes placeres. Sin embargo, hay muchos que se preocupan de cómo puede afectar a su línea abusar de este tipo de bebidas. Por ello, el consejo de la nutricionista Alejandra Piñeiro ha generado una gran repercusión en Instagram. La experta, conocida como @fittentalo, habla en esta ocasión de cuánto engorda la cerveza y da un consejo para que «engorde menos».

En concreto, un gramo de alcohol nos proporciona 7 kilocalorías que son complejas de quemar. La nutricionista Piñeiro, especializada en pérdida de grasa, explica en este vídeo «un truco para que la cerveza no engorde tanto si quieres perder peso». Eso sí, avanza que «como nutricionista tendría que decirte que lo mejor es que no bebas alcohol si quieres perder peso, o no tengas ese objetivo».

En todo caso, la especialista en nutrición ha puesto de ejemplo esas «ocasiones especiales» en las que decidimos salir de casa a cenar y pedirnos una caña. «Entre que te sirven los platos y no, terminas bebiéndote una o dos cervezas antes de que llegue la comida porque tenías sed», avanza la nutricionista.

El truco es que, en lugar de hacer esto, la dietista recomienda seguir otra rutina y beber agua antes de pedir la bebida alcohólica de la que queramos disfrutar: «Quítate la sed con agua y bebe la cerveza o el vino por disfrute», sentencia.

«Recuerda la norma de la que hablo muchas veces: primero un poco de lo que necesito y luego un poco de lo que quiero. Pórtate bien y evita así que sean esas cervezas las que arruinen tu progreso», concluye Alejandra Piñeiro.

