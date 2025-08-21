Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

@TalleresBenezer, video que habla sobre los badenes IDEAL

El truco de un mecánico para pasar por los badenes sin estropear tu coche

Juan José, comenta en sus redes sociales que la única forma de pasar por un badén debe de ser de forma suave

Esther Guerrero

Jueves, 21 de agosto 2025, 12:34

Los badenes llenan las carreteras de las ciudades. Son muchos los que los consideran molestos y que piensan que perjudican al coche. Por ello, un mecánico reconocido en las redes sociales, @TallereseBenezer, cuenta a sus seguidores la mejor forma de pasar por ellos sin que afecte al vehículo.

Juan José, el autor del video, dice que el único consejo es disminuir y aumentar la velocidad de «forma progresiva». Sin embargo, aclara que todo dependerá del tamaño de este y del automóvil que pase por él.

Lo que puede causar un verdadero inconveniente al estado del vehículo es frenar de golpe y tras pasar el badén acelerar rápidamente. Esta actuación afecta gravemente a la suspensión y al motor, que son las partes que trabajan en este caso.

Aun así, Juan aclara que la mayoría se encuentran homologados, en especial los de plástico atornillados al suelo. Por lo que, si la maniobra no se hace de forma brusca, no tiene porque provocar un daño.

Asimismo, dice que este cambio busco de velocidades, «acelerones y frenazos», como dice el mecánico, puede ser perjudicial de la misma forma sin tener que pasar por un badén.

Lo único útil que se puede hacer es: «si ves el badén a 50 metros, ve desacelerando poquito a poco para que el coche no tenga una inclinación fuerte ni se desgasten las pastillas».

