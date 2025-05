El truco de una influencer para verte siempre bien el los probadores de Mango

C. L. Martes, 27 de mayo 2025, 12:33 Comenta Compartir

Cada vez está más de moda comprar online. La falta de tiempo y la comodidad de recibir en casa el pedido sin tener que ir a las tiendas y hacer cola han ido ganando terreno y esto ha repercutido en la bajada de las ventas presenciales. Sin embargo, ir a la tienda físicamente puede tener muchas ventajas.

Porque son muchas las marcas que están mejorando la experiencia de acudir a las tiendas. Como Mango. Natalia Gones, una conocida influencer sevillana, ha descubierto un truco que ha querido compartir en sus redes sociales. Uno de los mayores problemas a la hora de probarse ropa es la iluminación del probador. A menudo suele ser demasiado alta y con luz blanca, lo que llega a afectar a la visión y perspectiva de cómo quedan las prendas realmente.

Sin embargo, Natalia Gones descubre que Mango ha dejado atrás esta iluminación para dejar paso a una nueva tendencia: la de poder iluminar el propio probador a tu gusto.

«Yo no sé cuánto hacía que no pisaba un probador de Mango», comienza diciendo la influencer en su cuenta de TikTok. «¿Estáis viendo esta fantasía?», comentaba refiriéndose a la nueva propuesta de Mango de un probador más grande, con más espejos, un banquito más cómodo para sentarse y el perchero.

No obstante, lo mejor estaba por llegar. «Esto es el futuro. Esto por favor en todos los probadores de España. Básicamente son unos botones para controlar la luz», decía en el vídeo.

«La mayoría de las veces que no me ha gustado una prenda ha sido porque el probador tenía una mala luz. Con esta es que es imposible no verte guapa, tía».

Tal y como comenta Gones, quizá mucha gente ya conocía esta novedad en Mango pero ella no y ha alucinado. De hecho, muchas de sus seguidoras se han sorprendido también y han destacado el recurso de la conocida firma de haber instalado algo así en sus probadores.

