El truco de un experto para abrir tu coche si te quedas sin batería

Cada maestrillo tiene su librillo y hay soluciones que solo pueden dar los expertos. Es famoso por el caso de @talleresbenezer, usuario de TikTok España que cuenta con más de 250.000 seguidores. Este mecánico ha desvelado un problema que tienen muchos conductores. Ha explicado un sencillo truco para abrir la puerta de un vehículo que se ha quedado sin batería y no cuenta con una ranura para abrirla de forma manual.

«Te quedas sin batería y no puedes abrir el coche porque no tiene ranura para abrir la puerta». Así empieza el vídeo, donde explica los pasos a seguir. «Debajo de la maneta del conductor hay que abrir una rajita y, posteriormente, metemos el dedo para no arañar la zona. Luego, introducimos el espadín, abrimos un poco y giramos y con el otro dedo aguantamos y ya lo tendríamos quitado».

Después de esto «introduciremos nuevamente el espadín» en la ranura de la puerta y ya la «podríamos abrir. Una vez retiremos la maneta del coche, introducimos nuevamente el espadín en la ranura de la puerta y, ahora, sí que sí, metemos la llave, abrimos y podemos maniobrar con el coche sin batería».

La cuenta de @talleresbenezer es muy famosa por dar trucos a los conductores que tienen problemas con sus vehículos.

