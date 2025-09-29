El truco de una experta para que la crema Nivea de lata azul elimine las arrugas: «Se tiene que ir calentando» Rosa carnero apunta que «combate muchísimo las ojeras, especialmente si se aplica por la noche»

El truco de una experta a la hora de usar la crema de Nivea de la lata azul

C. L. Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:27 Comenta Compartir

Es una de las grandes marcas y uno de los productos más vendidos y populares. Lleva años en el mercado pero no ha perdido fuerza y sigue siendo aliada en muchos hogares. La crema de Nivea de la lata azul se mantiene como un producto básico, pero una experta señala algunos consejos para que sea aún más efectiva

Con más de 100 años de existencia, la crema Nivea de lata azul es el secreto de belleza de millones de mujeres en el mundo, pero también de expertas en cosmética, como Rosa Carnero. Según ha explicado, ella se la aplica todas las noches. Para ello, combina un masaje ascendente y lateral.

Señala que, para eliminar las arrugas y, sobre todo, cuando se combina con un masaje facial, para ayudar a penetrar el producto, mejorar la circulación sanguínea y los resultados son aún más visibles.

Lo primero que hay que hacer es aplicar una capa de crema en el rostro. «Se tiene que ir calentando en la cara», explica. «La Nivea es un restaurador genial, y además de las arrugas, combate muchísimo las ojeras, especialmente si se aplica por la noche».

Una vez aplicada, es cuando debe comenzar el masaje de calentamiento. Los movimientos deben ser ascendentes y laterales, y, sobre todo, constantes con el tiempo. De acuerdo con Carnero, se debe trabajar cada zona del rostro de manera específica. En primer lugar, la frente. «Hay que 'planchar' la frente hacia los lados» con movimientos suaves y alisantes desde el centro hacia las sienes.

Además de las arrugas de la frente, la experta explica cómo puede beneficiar el masaje en las patas de gallo. El contorno de los ojos, además de ser fino y contener menos grasa, se hidrata con menos frecuencia, aumentando el riesgo de sequedad cutánea. La experta también se realiza masajes circulares en las mejillas, en el surco nasogeniano, en la boca para tratar el código de barras y en el escote. Lo importante es realizarlos con una presión controlada.

«Es normal que después de los masajes la cara esté más caliente, yo dejo reposar la crema unos minutos más y después la retiro con paños de agua micelar», explica.

Temas

Maquillaje y belleza