Una dependienta de Zara confiesa cómo saltarse la cola en los probadores

El sorprendente truco que desvela una dependienta de Zara para no hacer cola en los probadores.

Miércoles, 14 de mayo 2025, 14:19 | Actualizado 15:49h.

Ser una de las tiendas más populosas del mundo tiene estas coas. Las novedades de Zara vuelan. Cuando sale una prenda nueva, si te interesa, tienes que darte prisa en comprarla porque en el momento en que una influencer la enseñe, sus existencias se habrán acabado, y la firma estrella de Inditex no suele reponerlas.

Esto es una muestra de que el éxito de Zara continúa. Solo hay que ir a cualquiera de sus tiendas y acercarte a los probadores. Es común encontrar colas interminables y tallas que vuelan. Por este motivo, Miriam Cava, modelo y dependienta de Zara, comparte en TikTok algunos de los secretos de esta tienda para evitar frustraciones.

Novedades y tallas

Según explica, los lunes y los jueves son los días de la semana que llegan prendas nuevas a Zara, tanto en tiendas como en web. Algo importante a tener en cuenta si no quieres quedarte sin la ropa de la que te has enamorado. Sin embargo, no hay un dato tan específico para las tallas. La joven señala que todos los días se van reponiendo tallas, pero cuáles, es algo aleatorio.

¿Y qué hacer si nos gusta una prenda pero no tenemos la referencia?

Cava da la solución. En la aplicación de Zara está la opción de 'la lupa'. Ahí es posible subir un pantallazo de la prenda en cuestión, pinchando en el icono 'imagen'. Con esta opción, la app nos llevará directamente a lo que estamos buscando, con su referencia, su disponibilidad en tienda y todo lo que necesitamos saber para poder conseguirla.

No hacer cola en el probador

La app da otras facilidades que son poco conocidas. En el 'modo tienda', por ejemplo, podemos localizar exactamente dónde está ubicada la prenda que estamos buscando dentro de la tienda. Además, podemos pedir que llegue hasta allí una prenda concreta y en un máximo de dos horas la tendremos.

Y, por último, el secreto final para saltarse la cola de los probadores: Zara permite reservarlos. De esta forma, puedes decir adiós a las colas interminables para probarte las prendas que te gusten.

Temas

Zara