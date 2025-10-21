El truco de Dani García para hacer «las mejores castañas asadas en casa» El cocinero malagueño da la clave para evitar que queden secas e insípidas

Las castañas están asociadas al otoño. Las ciudades se llena de su olor cuando llega esta estación y las temperaturas comienzan a bajar, aunque en los últimos años es habitual ver los puestos humeantes mientras los transeúntes pasan a su lado en pantalones cortos.

Muchos optan por comer las castañas en la calle porque en casa no salen igual de buenas. Para muchos, asar castañas en casa puede ser todo un desafío. Cáscaras duras, pelado complicado, un producto que se queda seco... Sin embargo, el cocinero Dani García ha compartido en sus redes un consejo sencillo que ayuda a resolver estos problemas.

El truco del chef consiste en combinar un corte preciso con un control adecuado del calor. De esta forma se obtienen unas castañas tiernas, jugosas y fáciles de pelar. Así es el proceso que ha explicado el cocinero malagueño:

1- Cortar las castañas a la mitad sin llegar al final. Este detalle es clave para evitar que se sequen y facilitar el pelado.

2- Poner una sartén al fuego a potencia media-alta (aproximadamente 7 sobre 10).

3- Tapar la sartén y dejar que las castañas suden durante unos 8 minutos. Este paso permite que liberen su humedad interna.

4- Destapar y añadir sal al gusto.

5- Volver a tapar durante unos 10 minutos para terminar la cocción.

El resultado, según Dani García, son «las mejores castañas en casa», un plato simple pero lleno de sabor para darle la bienvenida al otoño con productos de temporada.

Dani García aporta una clave para el éxito: hacer un corte parcial para evitar que la castaña pierda demasiada humedad durante la cocción. Este es un error común cuando se preparan de forma tradicional. El sudado dentro de la sartén crea un microambiente de vapor que asegura que el interior quede suave mientras la piel exterior se abre justo lo necesario para pelar las castañas fácilmente.

Además, el toque final de añadir sal potencia el sabor y ayuda a equilibrar la dulzura natural de este fruto seco.