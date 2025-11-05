Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Felinos salvajes en la finca de una vivienda particular. Guardia Civil

Tres personas son investigadas por tenencia ilegal de felinos salvajes en Canarias

Se han incautado a cinco ejemplares de leptailurus serval, un tipo de leopardo, en una finca en la que criaban a la especie protegida

David Hernández

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 11:02

Comenta

La Guardia Civil se encuentra investigando a tres personas que tenían en su vivienda de Canarias cinco ejemplares de felinos salvajes protegidos. Concretamente se trataban ... de un tipo de leopardo, denominado leptailurus serval, los cuales se desconoce como entraron en el territorio insular procedentes de su hábitat natural, África. En Las Palmas de Gran Canaria no figuraban registrados ni por el control aduanero, sanitario, ni tampoco existía la autorización de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El menor de Albuñol recibió tres puñaladas con un cuchillo en el instituto
  2. 2

    «Llamé a mi hijo y me dijo que ya volvía, fue lo último que supe de él antes de morir»
  3. 3

    «Nadie se lo podía creer, son niños buenos que nunca se meten en peleas»
  4. 4 El menor acuchillado en una clase y su agresor eran «amigos sin antecedentes de mala conducta»
  5. 5 Un frente frío trae lluvia y tormentas a Granada en 24 horas: estos serán sus efectos
  6. 6 Alcampo incluye un aceite de oliva virgen extra andaluz en su promoción con 50 euros de descuento
  7. 7 Estas son las mejores croquetas de Granada: «Son como las de mi abuela y mi madre»
  8. 8 Reaparece en televisión Osel Hita, el lama de Granada
  9. 9 Primera subida de la gasolina antes de que se disparen los precios con la nueva regulación europea
  10. 10

    Disparan con perdigones a un taxi de madrugada en la Chana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Tres personas son investigadas por tenencia ilegal de felinos salvajes en Canarias

Tres personas son investigadas por tenencia ilegal de felinos salvajes en Canarias