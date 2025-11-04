Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Policía interviene en la red de explotación sexual. PN

Tres personas detenidas en Sevilla por explotar sexualmente a mujeres mediante el método «loverboy»

Venían a España seducidas con falsas promesas de empleo y posteriormente eran obligadas a ejercer la prostitución

EP

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:26

La Policía Nacional ha detenido este martes a tres personas en Dos Hermanas (Sevilla) por presunta participación en la trata de seres humanos con fines ... de explotación sexual. La organización sometía a las mujeres a «un control férreo y condiciones inhumanas». La víctimas eran captadas por el método «loverboy», consistente en fingir una relación sentimental para ganarse su confianza.

