Estos tres medicamentos para la gripe y el resfriado pueden dar un falso positivo en un control de la DGT. Ideal

Estos tres medicamentos para la gripe y el resfriado pueden dar un falso positivo en un control de la DGT

En algunos medicamentos viene señalado en los posibles efectos adversos que puede afectar a la conducción

C. L.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 11:11

Un positivo en un control de drogas supone una de las multas más caras por parte de la DGT, así como la retirada de seis puntos del carnet. Pero además de sustancias como cannabis, cocaína y estupefacientes de este tipo, hay medicamentos que pueden dar un falso positivo en este test.

No se trata además de medicamentos muy concretos, sino que son algunos tan básicos como los utilizados para combatir gripes o resfriados. Muchos antidepresivos o ansiolíticos pueden arrojar un resultado positivo en un test de drogas, pero algunos antihistamínicos también. La mayoría suelen provocar somnolencia o afectan a los reflejos y al tiempo de reacción.

En algunos medicamentos viene señalado en los posibles efectos adversos que puede afectar a la conducción, pero no está prohibido conducir después de tomarlos. En cualquier caso, en la siguiente lista puedes encontrar medicinas para combatir la fiebre, la tos o la gripe cuyo principio activo puede arrojar un positivo:

Medicamentos

  • Bromfeniramina (Ilvico)

  • Dextrometorfano (Romilar)

  • Difenhidramina (Bisolvon antitusivo compositum y otros)

  • Ibuprofeno

  • Naproxeno

  • Prometazina (Fenergan expectorante)

  • Ofloxacino (Surnox)

Para evitar la multa, hay que demostrar que lo que has tomado es un medicamento. Por ello, la DGT recomienda llevar un certificado médico que acredite el tratamiento.

No obstante, si se trata de un medicamento comprado en la farmacia sin receta, el conductor puede solicitar también un análisis de sangre en contraposición de la de saliva, pues la multa asciende hasta los 1.000 euros.

