Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de archivo de un agente de Policía Nacional haciendo guardia. Antonio Lopez Diaz

Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid

La madre alertó a los servicios de emergencia tras descubrir la violación y la Policía Nacional encontró restos de droga en el lugar de los hechos

C. P. S.

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:09

Comenta

La Policía Nacional ha detenido a tres hombres por violar a la hija de 8 años de uno de ellos en su domicilio del distrito madrileño de Usera. El arresto se produjo el sábado por la mañana, cuando la madre avisó a los servicios de emergencia de que la niña había sido violada por su propio padre, expresando su temor de que podría haber ocurrido en más de una ocasión.

Los agentes y los efectivos sanitarios confirmaron que efectivamente la menor había sufrido un agresión sexual con penetración, por lo que procedieron a detener al padre de la niña, un boliviano de 38 años y otros dos hombres que participaron en el acto, un ecuatioriano de 33 y un colombiano de 24.

Según fuentes cercanas al caso, los dos cómplices convivían en el mismo domicilio y no era la primera vez que ocurría una situación similar. Además, en la habitación donde se produjeron los hechos los agentes localizaron restos de consumo de droga.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  3. 3

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  4. 4 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  5. 5

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  6. 6 La tienda granadina que apuesta por los jóvenes diseñadores y talleres artesanales
  7. 7

    Un árbitro granadino y con lazos familiares con el Granada dirigirá el encuentro ante Las Palmas
  8. 8 Viñas aclara cuándo llegará el tiempo otoñal y las lluvias a Granada y el resto de Andalucía
  9. 9 La UGR busca voluntarias con nerviosismo o ansiedad para un estudio sobre  ejercicio y salud emocional
  10. 10

    Detienen a dos personas más por la última pelea callejera en Loja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid

Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid