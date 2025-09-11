Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un grupo de adolescentes en la puerta de un instituto. R. C.

Tres de cada cuatro chicos temen ser «acusados injustamente» de acoso o violencia de género

Un estudio de Plan Internacional sobre la adolescencia en España revela que una de cada cuatro mujeres de entre 17 y 21 años recurre a la Inteligencia Artificial «para contarle cosas»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:39

Casi tres de cada cuatro chicos de entre 12 y 21 años tienen miedo de ser «acusados injustamente» de acoso o violencia de género, según ... revela el estudio 'Así somos: el estado de la adolescencia en España', que ha presentado este jueves la ONG Plan Internacional, y que también destaca que una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años asegura que recurre a la Inteligencia Artificial (IA) como confidente «para contarle cosas», frente a un 12% en el caso de los chicos.

