Menos del 0,1% de la población se reparte la mitad del suelo de Inglaterra Castillo de Dumfriesshore, propiedad de Richard Scott, a la izquierda, considerado el mayor terrateniente británico y europeo. / REUTERS Un tercio del país está en manos de la aristocracia desde hace siglos ANTONIO CORBILLÓN Viernes, 26 abril 2019, 08:23

En el Reino Unido actual hay un tópico que concede cada vez menos relevancia al peso de su aristocracia, reducida a las carreras de Ascot o a comer fresas en los palcos del torneo de Wimbledon en julio. El libro 'Who Owns England' ('¿De quién es Inglaterra?'), que se publicará el 1 de mayo, demostrará hasta qué punto los herederos de 'sangre azul' siguen al mando. Su autor, el activista de Amigos de la Tierra Guy Shrubsole, asegura que unos 25.000 propietarios de tierras tienen el control de la mitad del territorio. Él dice que es menos del 0,1% de la población. Pero incluso apenas alcanza el 0,05% (Inglaterra tiene 55 millones de habitantes).

Hacer una radiografía de la propiedad allí es un reto complejo. No existe un Registro centralizado al estilo español o europeo. Ni siquiera es obligatorio inscribir las tierras si no han cambiado de manos en siglos. A veces son simples documentos a cargo de oficinas locales vedadas al público. Y Gran Bretaña no ha sufrido las guerras y revoluciones de otros países (Estados Unidos, Francia...) que a lo largo de los siglos limitaron al máximo las posesiones de los terratenientes surgidos en el medievo. Todo lo que se hereda y no cambia de dueños por la vía mercantil no necesita registrarse.

Shrubsole no se dio por vencido y decidió documentar el asunto después del referéndum sobre el 'Brexit', en junio de 2016. «Si 'Brexit' realmente significaba 'recuperar el control sobre nuestro país', entonces me gustaría al menos saber quién es el propietario», explica en un artículo en 'The Guardian', en el que avanza algunas claves. Entre ellas, destaca que el 30% de Inglaterra está en manos de aristócratas (más de la mitad, sin documento de registro alguno) y un 18%, a nombre de grandes corporaciones dedicadas a lucrarse con el comercio del suelo. El sector público apenas controla un 8%.

De entre los principales propietarios destaca Richard Scott, duque de Buccleauch. Cuando murió su predecesor, el IX duque, en 2007, se decía que era el mayor terrateniente de Europa y que los muros de sus propiedades, puestos en fila, darían para unir su castillo escocés de Dumfriesshore con la bahía de San Francisco (California). En segundo lugar está la Casa Real, dueña del 1,4% del suelo que pisan sus súbditos; es decir, 2.000 kilómetros cuadrados, el tamaño de Gipuzkoa. El pódium lo cierra el empresario James Dyson, el 'rey de las aspiradoras' y reconocido 'brexitero', uno de los pocos plebeyos que se cuela en la selecta lista.

Reforma agraria

Llegar a estos datos le ha supuesto al autor de '¿De quién es Inglaterra?' un «enorme esfuerzo», solo posible con una combinación cruzada de mapas públicos, datos revelados gracias a la Ley de Libertad de Información y otras fuentes. Guy Shrubsole también ha aprovechado el trabajo previo de otros investigadores. En 2015, los periodistas de 'Private Eye' (Ojo Privado) presentaron una solicitud de libertad de información de los registros. Querían analizar la trastienda de la compra de tierras en las islas al otro lado del Canal de la Mancha por parte de gobiernos cleptocráticos o empresarios corruptos, supuestamente guiados por el afán de lavar dinero negro. En noviembre de 2017, el Registro de la Propiedad liberó, de forma gratuita y abierta, y por primera vez, los 3,5 millones de títulos de dominio en manos de corporaciones y grandes propietarios.

Aún no se ha publicado el libro de Guy Shrubsole y las primeras reacciones prueban que tendrá fuerte impacto. «Tenemos la falsa idea de que las estructuras de clase han cambiado. Esto demuestra la continua importancia de los nobles en riqueza y poder en la sociedad», valora el economista jefe del Instituto para la Investigación de Políticas Públicas, Carys Roberts.

El líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, tuiteó tras leer los avances del libro que ha publicado la prensa anglosajona: «No dejes que nadie te diga que nuestro país no necesita un cambio radical». Su colega Jon Trickett, con más de veinte años en el Parlamento de Westminster, aprecia en sus páginas «un recordatorio ineludible de que el nuestro es un país para unos pocos».

Es ahí donde el activista de Amigos de la Tierra quiere abrir brecha. Shrubsole considera que su investigación «debería provocar un debate adecuado sobre la necesidad de una reforma agraria en Inglaterra». Sostiene que los ricos y especuladores han convertido la compra de tierras en una inversión a largo plazo. Se habla ya de «bancos de tierras», por su valor estratégico en el mercado inmobiliario. La adquisición masiva por grandes corporaciones y el trabajo de sus lobbies les permite presionar y plegar los planes urbanísticos a sus intereses. Una consultora previene de que «entre el 25% y el 45% de los suelos con permiso de planificación en Londres son compañías que nunca han construido una casa».

El libro firmado por Shrubsole tiene un precedente. En 2001 se publicó 'Who Owns Britain', que reprochaba la ausencia de anotaciones sobre el 35% de parcelas. «Registramos tierras, no personas; por lo tanto, no cuantificamos», le dijo un portavoz oficial a su autor, Kevin Cahill. Este investigador advirtió después de que «es posible que nunca sepamos con exactitud quién es el propietario del territorio británico».