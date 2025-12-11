Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La sede del Tribunal Supremo, en Madrid Ideal

Condenan a una abogada de Granada por engañar durante siete años a un cliente

El Tribunal Supremo considera a la letrada culpable de deslealtad profesional por no hacer nada para defender los intereses del denunciante

Carlos Morán

Carlos Morán

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:29

Comenta

Un día la excusa era que los «juzgados eran lentos». Otro, que estaba enferma. Y al siguiente, que se le había averiado el ordenador. Así ... pasaron siete años. Durante este largo espacio de tiempo, la abogada que la víctima había contratado para defender sus intereses y los de su familia no había movido ni un solo papel. El afectado recurrió a los servicios de la acusada para que le asesorara después de que el Ayuntamiento de un municipio de la Vega de Granada decretase el derribo de un secadero que era propiedad del demandante. Eso ocurrió en 2010 y la pretensión del perjudicado era reclamar al Consistorio, por la vía contencioso administrativa, una indemnización por la demolición del edificio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SAS vacunará de la gripe en el Nevada y el Granaíta este sábado
  2. 2 Un terremoto de magnitud 2.5 sacude Granada y el Área Metropolitana
  3. 3 Descartan la «intencionalidad» en el accidente de una mujer en un spa de Granada
  4. 4 Maite, la granadina que reparte comida a los más necesitados de su pueblo de forma altruista cada año
  5. 5 El día en el que vuelven las lluvias a Granada: los meteorólogos lo tienen claro
  6. 6 Dos accidentes casi consecutivos provocan un gran atasco en la circunvalación
  7. 7 Adjudicado el carril de 1,5 kilómetros que unirá Alhendín y Armilla y conectará con el metro
  8. 8

    La mascarilla ya es obligatoria en el Virgen de las Nieves de Granada
  9. 9 La abogacía granadina se queda huérfana con la muerte de Fernando Mir
  10. 10 Un joyero de Granada crea la pieza más granadina: «Un bolardo hecho colgante, pendientes y anillo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Condenan a una abogada de Granada por engañar durante siete años a un cliente

Condenan a una abogada de Granada por engañar durante siete años a un cliente