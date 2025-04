La tierna pedida de matrimonio ante el Papa Francisco que es viral: «Nos bendijo y volvimos para darle las gracias»

O Papa Francisco esteve presente, abençoando um dos momentos mais sagrados e inesquecíveis das nossas vidas. Um encontro que marcou a alma. Um ano depois, voltamos para agradecer. Em ambas as vezes, seu sorriso, seu olhar acolhedor e seu jeito simples nos tocaram profundamente. Ele nos inspirou — como inspira milhões — a sermos melhores, a fazermos o bem, a nos reconectarmos com a Igreja e com Deus. Só temos a agradecer. Por suas orações, por sua voz firme em defesa dos que mais sofrem, por sua entrega total à missão de amar. Obrigado por tudo, Papa Francisco. Sua ausência será sentida no mundo inteiro, mas seu legado continuará vivo, em cada gesto de bondade que brotar de um coração tocado pelo seu exemplo.