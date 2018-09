¿Qué tiempo va a hacer este fin de semana? La previsión de la AEMET ALFREDO AGUILAR El mal tiempo y las lluvias caídas en las últimas horas irán dando paso a un comienzo de otoño mucho más suave Á. L. Jueves, 20 septiembre 2018, 12:43

Parece que después de la tormenta efectivamente llega la calma. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el tiempo de aquí al fin de semana en Andalucía se va a estabilizar. Atrás quedarán por lo tanto los avisos de tormenta y lluvias torrenciales que han acompañado a buena parte de la comunidad andaluza en las últimas fechas.

Según la predicción meteorológica, para hoy jueves aún se esperan lluvias en la mitad oriental de Andalucía pero de carácter aislado y a través de nubes de evolución que podrían descargar precipitaciones sobre todo en las zonas más altas. Habrá intervalos de nubes y claros de sol. Mientras que las temperaturas van a quedarse estancadas en el filo de los 30 grados con algunas excepciones como Córdoba donde se llegará a los 35.

Para el viernes, el tiempo vuelve a dar buenas noticias. El tiempo volverá a parecerse al de este jueves y no se espera tampoco que haya precipitaciones al menos en lo que respecta a las zonas bajas. Con nubes de evolución es posible que las sierras -sobre todo las orientales- reciban precipitaciones. Mientras que las temperaturas subirán ligeramente hasta superar los 30 grados en casi toda Andalucía.

El sábado, el verano se despedirá por todo lo alto. No se esperan grandes cambios y no hay previsión de que vaya a llover por lo que el tiempo será bastante estival para ser ese el último día de este verano de 2018. Será una buena jornada para hacer actividades al aire libre.

El fin de semana terminará siguiendo la misma dinámica. No se esperan lluvias y el clima será agradable para dar inicio al otoño. No obstante, dado que aún faltan tres días, no se descarta cierta inestabilidad por masas de aires fríos que puedan llegar del norte de Europa.