Un ticket en un bar crea debate en las redes sociales: «Deberían avisar» @Sopycamarero hace público que a una clienta le han cobrado un extra por luz y wifi al teletrabajar en un bar

Esther Guerrero Miércoles, 27 de agosto 2025, 12:10 Comenta Compartir

Con la llegada del teletrabajo, cada vez son más los puestos que permiten ejercer labores desde el salón de los trabajadores. Sin embargo, muchos deciden trabajar mientras toman un café, en un parque o frente al mar. Algo que en ocasiones es criticado.

Una persona que decidió realizar su labor desde un bar ha hecho público el ticket. En él se parecía que ha consumido un café y que, además, el establecimiento le ha cobrado un extra de cinco euros por el uso de luz y wifi.

@Soycamarero, un usuario que comenta en la red social 'X' situaciones de la hostelería. Ha subido este ticket cuestionando a los usuarios si les parece la actuación del bar justa o no.

Las respuestas a esta publicación han sido muy diversas. Por un lado, hay quienes, con indignación, llaman a la mujer «tacaña» o señalan que «el bar es para tomar un café, no para trabajar».

Por otro lado, hay quienes consideran que el wifi o la luz son servicios que en muchos lados te ofrecen de forma gratuita, por lo que no ven con buenos ojos este cobro. «Espero que la señora se plantara, y solo pagase por el café con leche y el chorrito extra de leche», sugiere un usuario. Incluso, llegan a considerar que el problema realmente es no avisar de que trabajar desde ese lugar supone cinco euros más.

Este debate tan actual hace que muchos se planteen si los lugares de ocio deberían permitir que se trabaje o se ocupe por horas una mesa consumiendo únicamente un café