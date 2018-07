La terrible experiencia de una chica en un Blablacar con tres «psicópatas»

Aunque Blablacar se ha convertido en una de las opciones preferidas por los jóvenes para viajar en trayectos de media distancia, el hecho de viajar en un mismo vehículo con desconocidos entraña ciertos riesgos. Muestra de ello es lo que le ha pasado a una joven llamada Aitana, quien ha publicado en Twitter un hilo relatando su tortuosa historia con tres desconocidos en un Blablacar que viajaba de Madrid a Valencia.

Además de Aitana, en el vehículo viajaban tres chicos más: el conductor, el copiloto (ambos extranjeros) y otro joven español que se sentó en el asiento de atrás junto a la protagonista de esta historia. Según afirma la chica, este último estuvo atemorizándola durante todo el trayecto, asegurándole incluso que la iba a raptar.

«¿Por qué no te ha llevado tu novio a Valencia, en vez de dejar que vayas con un conductor que es psicópata?», le dijo al inicio del viaje. Ante este tipo de preguntas, Aitana empezó a ponerse nerviosa y empezó a sufrir ansiedad, al notar que el chico estaba todo el tiempo girado completamente para mirarla.

La joven evitaba tener contacto visual con su acosador e intentaba avisar a alguien con el móvil, pero su compañero de asiento no paraba de mirar y controlar todo lo que hacía, provocando que Aitana quedara paralizada. Una vez llegó a Valencia, la joven aprovechó una parada para salir del vehículo, llorando y hecha un manojo de nervios, tras tres horas de terrorífico viaje.

El hilo ha sido compartido por miles de personas, que han mostrado su apoyo a la chica y le animan a denunciar.

Voy a contar lo que me acaba de pasar en un viaje de blablar porque tengo una impotencia y un pánico en el cuerpo que es que no sé qué hacer — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Era un viaje de 3 horas. Han tardado como una hora y cuarto en llegar. En teoría, según la app, yo era la única pasajera pero cuando he llegado he visto que eran 3 tíos — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Mi novio me ha acompañado al sitio donde había quedado con el conductor y allí me he despedido de él. Al subir al coche he pensado lo típico: vaya, soy la única chica — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Yo miraba hacia la ventana para evitar la conversación con él, pero el seguía: y por qué no te ha llevado él a Valencia, en vez de djar que vayas con un conductor que es psicópata? Rcordemos q el cnductor era su amigo pro estaba hablando en inglés con el otro y no nos escuchaba — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Yo al principio intentaba fingir que me hacia gracia en plan jaja qué dices tio. Pero a él no le hacía mucha gracia. Entonces ha empezado a hacer coñas con que me iba a ir con ellos a Alicante, que no iban a dejarme en Valencia. — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Y claro a mi me ha empezado a entrar ansiedad porque es que no sabia que hacer y tío me quedaban 3 horas. No paraba de mirarme, estaba girado de lado totalmente para mirarme y yo mirando por la ventana. — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Entonces yo me he empezado a acojonar. Me ha entrado muchísima ansiedad y él lo sabía, yo evitaba todo tipo de contacto visual pero era inútil porque no paraba de hacerme preguntas aunque yo tuviera la cabeza apoyada en la ventanilla — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Me ha ofrecido chuches. Le he dicho que no quería, entonces me las ha vuelto a ofrecer y le he dicho que no otra vez y entonces con su voz de mierda: tranquila que no le hemos metido droga. Y el piloto me ha dicho, mirando por el retrovisor, algo así como que así molarían más — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Me ha vuelto a decir que me fuera con ellos a Alicante. No. Entonces te raptamos. Esta ha sido la frase por excelencia del viaje. Me ha llegado a decir quees dijera a mis padres que no iba a llegar a casa. Y seguía diciéndome que es un psicópata. — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Se ha dado cuenta de que lo estaba pasando fatal y entonces ha estado el resto de viaje en plan: tranquila... Solo te quedan 100km para librarte de nosotros — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

Al final han parado en la otra punta de Valencia para recoger a otra persona y he aprovechado y me he pirado llorando — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018

En fin, hasta nunca @blablacar_es . En serio, llevo años viajando así y he conocido a gente muy linda y he confiado aunque el conductor fuera un tío. Pero nunca sabes quién viaja con él, sólo si lo hace a través de la app. — aguacatelunátiko (@AitanaFillol) 19 de julio de 2018