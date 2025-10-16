La TDT llega a internet desde la televisión: gratis y sin ningún tipo de instalación Las pruebas durarán nueve meses pero todavía no hay fecha definitiva para su implantación

Alberto Flores Jueves, 16 de octubre 2025, 11:18 Comenta Compartir

La TDT continúa con su expansión y se podrá ver también a través de internet. RTVE y FORTA activan el piloto español de DVB‑I para que la TDT se vea a través de internet desde el propio televisor. Para ello no será necesario hacer búsquedas de canales y tendrá funciones tipo streaming. El acceso seguirá siendo en abierto y gratuito.

Con el Piloto Español de DVB‑I, RTVE y FORTA buscan modernizar la TDT y llevarla a Internet: sin antena, sin sintonizar canales y con opciones propias de las plataformas de streaming. De esta forma se podrá acceder a los canales y nuevas funciones que se adaptan a cómo consumimos contenidos de una manera más sencilla.

DVB‑I es un estándar europeo que combina la emisión tradicional con el acceso por Internet. En la práctica, los usuarios podrán ver sus canales favoritos directamente online desde la TV, sin tener que realizar búsquedas de canales ni conectar antenas. Además, el proyecto contempla ver contenidos desde el móvil y llevar la experiencia de la TDT a cualquier pantalla conectada.

La intención es ofrecer una experiencia más completa, de manera que se puedan mejorar las emisiones con información ampliada hasta mejorar la calidad de imagen cuando la red lo permita.

Las pruebas técnicas del estándar evaluarán su idoneidad para mejorar la visibilidad, el acceso y la relevancia de los contenidos audiovisuales, alineándose con las nuevas formas de consumo. En estas pruebas colaboran fabricantes de electrónica, operadores de redes de radiodifusión, gestores de servicio, proveedores de tecnología y radiodifusores, con la CNMC y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública como observadores. A continuación, un resumen rápido de los datos del piloto:

Las pruebas del piloto español tienen una duración aproximada de nueve meses. No obstante, aún no se ha concretado la fecha de llegada oficial a los usuarios.