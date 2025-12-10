Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos voluntarias de Cáritas ordenan parte de los alimentos donados a la organización. J. V. ARNELAS

Un 10% de 'superdonantes' aporta la mitad del dinero que reciben las ONG

Seis de cada diez españoles da fondos a causas solidarias y el 80% de las ayudas se concentran en solo 25 organizaciones

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 14:00

Comenta

Solo un 10% de todos los donantes españoles aportan prácticamente la mitad de los fondos que cada año reciben las ONG y demás organizaciones dedicadas ... a todo tipo de causas solidarias y de mejora de la vida y de la sociedad. Son los denominados 'superdonantes' y no son, por regla general, millonarios sino ciudadanos muy comprometidos socialmente, que destinan una parte importante de sus ingresos a la filantropía. Esta es una de las revelaciones de la radiografía sobre la solidaridad en España elaborada por analistas de Caixabank, Fundación La Caixa y la barcelonesa Universidad Pompeu Fabra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    De las pedaladas a los puñetazos en la Carretera de la Sierra
  2. 2 Carrefour vuelve a bajar el aceite de oliva de Carbonell para las fiestas navideñas
  3. 3 La lluvia regresa a Granada a partir de este día: cuánto durará y zonas más afectadas
  4. 4

    La Guardia Civil investiga el origen de un disparo en un bar de Guadix
  5. 5 Las obras de una planta solar en Chimeneas descubren una necrópolis ibérica: «Es único en España»
  6. 6

    Los médicos granadinos se suman a la huelga nacional y reclaman una regulación propia
  7. 7

    Mañana abre el plazo para solicitar uno de los 5.000 forfaits al 50% para granadinos
  8. 8 Muere Robe Iniesta, líder de Extremoduro
  9. 9 Dos trifulcas en 24 horas en la calle Varela exasperan de nuevo a los vecinos del Realejo
  10. 10

    Visto bueno del Ayuntamiento para el proyecto comercial en la antigua piscina Miami

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un 10% de 'superdonantes' aporta la mitad del dinero que reciben las ONG

Un 10% de &#039;superdonantes&#039; aporta la mitad del dinero que reciben las ONG