Un 10% de 'superdonantes' aporta la mitad del dinero que reciben las ONG

Solo un 10% de todos los donantes españoles aportan prácticamente la mitad de los fondos que cada año reciben las ONG y demás organizaciones dedicadas ... a todo tipo de causas solidarias y de mejora de la vida y de la sociedad. Son los denominados 'superdonantes' y no son, por regla general, millonarios sino ciudadanos muy comprometidos socialmente, que destinan una parte importante de sus ingresos a la filantropía. Esta es una de las revelaciones de la radiografía sobre la solidaridad en España elaborada por analistas de Caixabank, Fundación La Caixa y la barcelonesa Universidad Pompeu Fabra.

El trabajo indica que la donación en España es una práctica bastante extendida, pero al tiempo muy centrada en unas pocas grandes áreas de actuación y sobre todo concentrada en el apoyo a un pequeño número de potentes ONG. Seis de cada diez ciudadanos ha entregado ayudas solidarias en el último año, con una media de 25 euros por donación, y con un mes, diciembre, en el que se aporta un 21% más que en el resto del año, lo que los expertos conocen como el 'efecto diciembre'.

El 90% de las entregas se dirigen a la cooperación internacional, la sanidad, los servicios sociales y la religión

Estos apoyos se dirigen sobre todo a organizaciones que trabajan en cuatro grandes áreas, encabezadas por la cooperación internacional, que recibe cuatro de cada diez euros que se entregan. La siguen las donaciones con objetivos sanitarios, que son una de cada cuatro, y las aportaciones para servicios sociales y actividades religiosas, con un 15% y 11% de los fondos, respectivamente.

La tercera característica de la solidaridad española es la concentración de los apoyos. Ocho de cada diez euros que se donan cada año se concentran en solo 25 ONG, que representan poco más del 1% de las existentes en el país. Es más, si el análisis se amplía hasta las 100 principales organizaciones o asociaciones, que son el 5% de las que existen, reciben el 93% de los fondos de los ciudadanos.

Las causas y entidades que apoyan el medio ambiente y la educación tienen una mayor proporción de donantes jóvenes, mientras que la cultura, la religión y la investigación tienen una mayor proporción de donantes mayores. En términos de ingresos, la cultura tiene una proporción superior de donantes con ingresos altos, mientras que las actividades sanitarias y la religión tienen un mayor porcentaje de donantes con ingresos bajos.

Perfil mayoritario

El donante español es muy heterogéneo. Hay hombres y mujeres de todas las edades y estatus sociales. No obstante, hay un perfil general que es el que más se repite: edad avanzada, urbano y con ingresos por encima de la media. Los dos tercios de ellos tienen más de 50 años y unos ingresos netos anuales de más de 20.000 euros, el 90% vive en ciudades y las tres cuartas partes donan al menos tres veces al año. Los de mayores ingresos donan cantidades más altas, pero los menos pudientes hacen más esfuerzo por ayudar en relación a sus ingresos.

No obstante, este perfil medio no es del todo realista, porque está muy lastrado por los denominados 'superdonantes', españoles que aportan a causas solidarias bastante más que la media, con más regularidad y haciendo un mayor esfuerzo económico. Son pocos, el 10% de los donantes, pero entregan el 47% de los fondos que llegan a organizaciones y asociaciones. No son potentados, sino más bien clase media, con un 45% de ellos con unos ingresos netos anuales de entre 20.000 y 40.000 euros y solo un 19% con una renta superior a 60.000 euros. Pero lo que sí tienen es un gran compromiso social, pues entregan un 2,3% de su dinero disponible a causas benéficas (frente al 0,5% del resto), aportan de media unos 740 euros al año (seis veces más que los 120 del resto) y el 80% hace más de una aportación mensual (cuatro veces más que los otros donantes). En su mayoría se trata de ciudadanos maduros, con un 35% entre los 50 y los 64 años y un 50% ya en edad de jubilación. Esto también les distingue del resto de donantes, que están muy repartidos entre todas las franjas de edad.

Un 40% de voluntarios

El estudio también indica que, además de las aportaciones monetarias, cuatro de cada diez españoles canaliza su solidaridad a través del voluntariado, principalmente colaborando en acciones y actividades o con organizaciones dedicadas a la salud, la acción social y la defensa del medio ambiente. Más allá del voluntariado, las dos terceras partes de los ciudadanos aseguran haber ayudado en el último año a otras personas, tanto a conocidos como a desconocidos.